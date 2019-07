El Puerto Real CF jugará en el exilio

El Puerto Real Club de Fútbol abandona la Villa en sus competiciones oficiales. La andadura del club local en la Primera División Andaluza, a la que accedió tras el ascenso de categoría la finalizada temporada, la va a realizar lejos del Complejo Deportivo Río San Pedro en el que venía disputando sus partidos. Se marcha a Chiclana, al Complejo Deportivo El Fontanal. El presidente de la entidad deportiva, Antonio Bohórquez, cree que el complejo del Río San Pedro no reúne las condiciones necesarias para disputar los encuentros y se marchan.

Para llegar a un acuerdo han sido necesarias varias conversaciones entre la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, y su homólogo de Chiclana, José María Román; así como con el concejal de Deportes chiclanero, que ha mantenido encuentros con el presidente del conjunto verdiblanco y con el del Chiclana Industrial. Allí, además de jugar todos los partidos que dispute como local, realizarán un entrenamiento semanal. El resto se seguirán haciendo en el Municipal del Río San Pedro.

“Es una pena que el campo del Río no se hiciese con más cabeza. Cualquier concejal de Deportes debería saber que un campo de fútbol once debe medir 105 x 65 metros, como mínimo, y el del Río tiene poco más de 50 metros de ancho”, dice Antonio Bohórquez. “Allí si se puede jugar al fútbol, pero más bien los equipos juveniles. El equipo local no puede desarrollar su juego y lo hemos padecido la pasada temporada en la que nos costaba un mundo ganar un partido como local”, apunta.

Antonio Bohórquez. Presidente Puerto Real CF "Volveremos a la Villa si se coloca el césped artificial en el campo del Virgen del Carmen”

La marcha del Puerto Real a Chiclana podría ser temporal. Dice Bohórquez que regresaría a la localidad si finalmente se llega a colocar el césped artificial en el campo del IES Virgen del Carmen. “Nos dijeron que estaría antes del 31 de agosto pero es una evidencia que no va a ser así, por lo que tenemos que irnos y ya veremos qué pasa”.

No obstante, la directiva del Club ven en el terreno Virgen del Carmen una “solución temporal”. Confían en que a lo largo de esta legislatura la deuda pendiente con el Puerto Real C.F. se salde y se avance en la construcción del campo de fútbol. “No estamos dispuestos a pasar otros cuatro años predicando en el desierto”, advierte Bohórquez.

Esta no es la primera vez que el Puerto Real C.F. traslada a otra localidad su terreno de juego. En la temporada 2010/2011, llevó sus entrenamientos hasta Sevilla. Pero aquel caso fue distinto. En la capital hispalense sólo se realizaban los entrenamientos para abaratar costes, ya que la mayor parte de la plantilla eran jugadores de Sevilla y pretendían ahorrarse los desplazamientos. Los partidos, sin embargo, sí se jugaban en Puerto Real.

Referente a los fichajes de la nueva temporada, cuya plantilla se presentó el martes en la Peña Flamenca Canalejas de Puerto Real, se ha renovado a diez jugadores que militaron en el club la pasada temporada y se han sumado otros nuevos. Se espera que se firme el último fichaje, el del delantero centro Alex Expósito. También habrá cambios en el equipo técnico ya que el entrenador. Manuel Colón, pasa a asumir las responsabilidades de Director Deportivo, y Simón Carro, jugador del Puerto Real en la pasada temporada, tomará las riendas del conjunto como entrenador. El objetivo de la temporada es seguir avanzando puestos hasta la Tercera División, que es donde, a juicio de Bohórquez, le corresponde estar “por su historia, el tercer Club más antiguo de la provincia”. El próximo 30 de julio comenzará la pretemporada para el Puerto Real CF.