Coronavirus en El Puerto: Protecciones faciales diseñadas a medida contra la pandemia

La idea de que la crisis del coronavirus ha sorprendido al país sin una infraestructura industrial capaz de fabricar material médico y de protección con el que hacer frente a la pandemia ha calado en una gran parte de la sociedad. La imagen de cientos de ciudadanos haciendo mascarillas en sus casas o elaborando de forma artesanal pantallas de metacrilato, o cosiendo batas sanitarias para su uso por profesiones marcó sobre todo las primeras semanas de lucha contra la pandemia, cuando los equipos de protección y suministros eran muy escasos y apenas llegaban del exterior.

Sin embargo, no pocas industrias han demostrado que con algunos ajustes en su maquinaria y el trabajo colaborativo con otras firmas, voluntarios e instituciones, pueden reorientar su actividad para elaborar material de protección y sanitario muy necesarios en la lucha contra el coronavirus. Es el caso de la fábrica de tapones irrellenables Torrent, una empresa familiar situada en El Puerto de Santa María, con más de un siglo de historia y factorías en Kenia y la India, donde desde el principio de la crisis se plantearon colaborar para ayudar a frenar los estragos colectivos que está generando el Covid 19.

La fábrica ha sufrido una merma en su actividad en estas semanas de estado de alarma, pero no ha parado máquinas, por lo que se sienten afortunados, y tampoco ha puesto freno a su empeño para poner su granito de arena para colaborar en esta difícil situación. Casi desde el principio, sus directivos conocían lo que se estaba viviendo en Italia, donde están algunos de sus principales clientes, de manera que fueron de los primeros en implantar medidas de seguridad y precauciones en la fábrica portuense. "Lo vimos venir y tomamos medidas antes incluso de la declaración del estado de alarma", subraya su presidente ejecutivo David Torrent, que reconoce no obstante que el Covid 19 en esta zona de Andalucía "nos ha tratado mejor" que en otras partes de España.

Una vez que tuvieron clara la idea de colaborar en la lucha contra la pandemia, buscaron la mejor forma de hacerlo, planteando el asunto al Departamento de Innovación. "Pensamos que si somos capaces de hacer tapones, por qué no hacer mascarillas". Dicho y hecho, la idea surgida de la directiva y los trabajadores de la empresa se planteó a la propiedad "y decidimos tirar para adelante", para lo cual han contado con la colaboración de un buen número de voluntarios y distintas firmas.

Torrent Innova hizo el diseño y tras encargar el molde, realizado en un tiempo récord en un taller de la ciudad de Ibi (Valencia), comenzó la fabricación en las propias instalaciones de Torrent, en el polígono industrial de El Puerto. Las protecciones faciales antiproyección (nombre técnico que reciben) se han diseñado de manera específica para prevenir el contagio de esta enfermedad, es decir del Covid 19. Son de plástico maleable, cómodas de usar y se amoldan a la cara mediante unos elásticos que son colocados con la colaboración de voluntarios de Protección Civil de El Puerto de forma manual. De la misma forma, las mascarillas constan también de un filtro desmontable y otro de repuesto. Su uso es sencillo y tienen gran durabilidad. Una vez utilizada, la carcasa de plástico maleable se puede introducir en el lavaplatos a alta temperatura y el filtro se puede higienizar introduciéndolo en un vaso de cristal con agua y poniéndolo a hervir en el microhondas, por lo cual son reutilizables.

Las protecciones no están homologadas, "ya que no queríamos que tuviesen homologación, sino que estuvieran disponibles cuanto antes", señala su artífice. Se comenzaron a fabricar el lunes de Pascua, día 13, y el reparto lo realiza, también de manera altruista, la empresa de transportes DHL. Es un proyecto solidario que avanza a muy buen ritmo. Como muestra de su carácter benéfico y solidario, cada mascarilla tiene estampada la frase 'From Cádiz to the World'.

Colaboran también "de manera desinteresada y generosa, aportando igualmente su granito de arena en el proyecto" de las máscaras de protección facial antiproyección, Makers de Cádiz, Iberoscan3D, Protorba, Mecanizados Ibi, Rincotex, Plásticos Romero, Manatex, Franco Tapicerías, Carnicería Israel, Makro, voluntarios de Jóvenes por Jerez, así como el equipo directivo de Grupo Torrent y sus trabajadores.

En estos días, el Grupo Torrent ha donado a la ciudad de El Puerto 4.000 mascarillas, que han sido distribuidas por el alcalde Germán Beardo y concejales de la Corporación, y se han hecho llegar de igual forma a personas de distintas ciudades de la provincia que trabajan en primera línea del frente contra la pandemia. Ya las usan agentes de Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Guardia Civil, centros de salud, geriátricos, hospitales, centros penitenciarios, funcionarios, trabajadores de las contratas municipales o taxistas, así como Diputación Provincial y varios ayuntamientos de la zona. Hasta la fecha se han distribuido unas 70.000 protecciones, aunque el proyecto contempla la fabricación de 200.000 unidades.

"No están a la venta, son donaciones, no los estamos cobrando, ya que los queremos repartir entre quienes más lo necesitan. Se hace con intención de ayudar. Todo el mundo quiere dar respuesta a las necesidades que estamos viendo y hay voluntarios y empresas que está colaborando. Nosotros fabricamos productos para la sociedad y gracias a eso ahora podemos devolver a la sociedad parte de lo que nos ha dado", concluye el presidente de la empresa, David Torrent.