El PSOE pedirá explicaciones a la presidenta de Diputación sobre el convenio de patrocinio al Cádiz CF

La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Ana Carrera, ha anunciado este viernes que pedirán explicaciones a la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez del Junco, por el convenio de patrocinio firmado con el Cádiz CF.

Considera la portavoz socialista que los 3,6 millones de euros que barajan en un acuerdo que se establecería por cuatro años “es una cifra desorbitada” y advierte que “con un presupuesto así se podrían beneficiar muchos municipios pequeños de planes de empleo que están demandando, así como poner en marcha iniciativas que contribuyan a que el sector turístico siga generando empleo los 12 meses del año.

Carrera recuerda que “ya desde el PSOE mostramos nuestras discrepancias en torno a la cesión por parte de la Diputación del centro El Madrugador al Cádiz CF y no porque no valoremos los esfuerzos de la entidad deportiva por abrir nuevas vías y aportar a la dinamización de la economía, sino porque no creemos que la Diputación tenga que asumir ese papel de soporte a las actividades de un club que no deja de ser una empresa privada”.

Con todo el respeto hacia la entidad deportiva y lo que representa, en especial, hacia su afición, la dirigente socialista entiende que “una decisión como esa debería de debatirse y justificarse con un estudio económico sobre el impacto que podría tener en la promoción turística, qué estimaciones se han hecho para valorar la aportación de la institución provincial en tan alto rango”, señala.

Carrera avisa además que “este convenio abre la puerta a que otros clubes o entidades de otras disciplinas deportivas reclamen, en razón de equidad, a la Diputación una colaboración similar”. Con este tipo de decisiones, la portavoz del PSOE cree que el equipo de Gobierno abunda en “su tendencia a generar desigualdad en la provincia y sectarismo pues es fácil preguntarse por qué unos sí y otros no”.

Por último, señala que “nuestra preocupación sobre el uso de los fondos públicos es compartida, según aparece en los medios de comunicación, por miembros del propio equipo de Gobierno que no la considera apropiada” así que entiende Carrera que “procede que la presidenta explique los términos exactos del convenio y justifique los beneficios para la provincia”.