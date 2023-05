El PSOE de Trebujena acusa a IU y promete derribar el proyecto del campo de golf

La secretaria de Organización del PSOE, Ana Carrera, y el candidato el partido en Trebujena, Miguel Guerra Aguilar, han querido hoy "alzar la voz" ante el anuncio de la proposición de Ley con la que se pretenden legalizar 2000 hectáreas de riesgos ilegales a las puertas de de Doñana, en la elaboración de una macrourbanización y campo de golf en la localidad.

Guerra Aguilar manifestó sentirse perplejo y dolido al ver el nombre de Trebujena convertirse en centro de "un impacto mediático avalado por políticos que se erigieron sus defensores pero que han sucumbido a intereses urbanísticos", poniendo en peligro "recursos hídricos y medioambientales". El plan de resort que se contempla necesitaría para su mantenimiento 850.000 metros cúbicos de agua, cuando Trebujena consume en torno a los 800.000 metros cúbicos.

"Para el pueblo de Trebujena -continuó el candidato socialista- resultaría de interés que todos conociéramos los pormenores del proyecto que esta semana ha tenido el visto bueno por parte de la Junta, porque poco nos han informado. A nadie, a ningún trebujenero, ni siquiera a mí como líder de la oposición a pesar de haberlo pedido, nos han informado de que el mencionado proyecto en terrenos ya declarados como zona inundable por el POTA (1.200 hectareas), terrenos rústicos de la Red Natura 2000 de la UE, en terrenos de marismas e inundables del estuario de Doñana y del Estuario del Guadalquivir, dos zonas de Especial Conservación, se fraguó bajo el manto de un convenio por el que el Ayuntamiento de Trebujena recibiría más de cinco millones de euros siempre que se incluyera los terrenos donde se ubica la macro-urbanización como urbanos, se permitiera la construcción de 750 viviendas y se aprobara el PGOU de la localidad".

En total, esta "urbanización privada y de lujo pretende aumentar los suelos urbanizables del municipio en un 225%. Recordemos que Trebujena es el único municipio con acceso al Guadalquivir que no tiene acceso a agua de regadío para cultivo, una decisión tomada por dirigentes del mismo partido que hoy quieren suministrar agua a un resort de lujo", añadió Guerra Aguilar.

El portavoz recordó que el PSOE de Trebujena presentó una moción en Pleno ante la aprobación de la evaluación ambiental estratégica del proyecto, y sugirió la celebración de unas jornadas de debate que incluyes a técnicos, organizaciones medioambientalistas e inversores, así como una votación para conocer si queríamos una urbanización privada en las marismas de nuestro pueblo. Propuestas a las que se negó el equipo de gobierno. Las más de 800 alegaciones presentadas por los colectivos ecologistas y vecinos de la localidad fueron posteriormente rechazadas.

El alcalde de la localidad, Jorge Rodríguez Pérez, terminó elevando los pliegos a la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para que la Junta aprobara la Evaluación Ambiental Estratégica, sin acuerdo de pleno y sin aprobar las respuestas a las alegaciones que ya estaban denegadas por un informe de los técnicos del ayuntamiento.

"Y la Junta en vez de rechazar la propuestas de modificación del PGOU -continuó Miguel Guerra Aguilar-, resulta que lo tramita y lo devuelve ahora informando de la disponibilidad de recursos hídricos y dando el visto bueno, pero sin contestar a las alegaciones presentadas por los movimientos medioambientalistas".

En esta semana ha transcendido que la Junta avala el macroproyecto, "pero que nadie olvide -prosiguió- que quienes lanzaron el balón de la aprobación de la evaluación ambiental estratégica a la Junta fueron tanto Jorge Rodríguez como Ramón Galán, que era Teniente de Alcalde". El socialista añadió que Rodríguez, desde el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, "ha elaborado memorias técnicas e informes para ajustar la dotación de agua a la máxima establecida por el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Guadalete Barbate. Los dos han remado en la misma dirección para que pudiera aprobarse por la Delegación Territorial de Agricultura. Vuelvo a decirlo los dos. Y resulta incongruente verlos a los dos en la manifestación en defensa de Doñana".

"Y a todo esto -apuntó- sin tener una depuradora en nuestro municipio, y vertiendo las aguas residuales al río Guadalquivir, con multas reiteradas sobre el Ayuntamiento, y sin que nuestros dirigentes hayan movido un dedo".

"Espero que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que depende del Gobierno, pueda vetar esta macrourbanización alegando riesgo de inundaciones -añadió-. Sabemos que el proyecto está siendo utilizado por la Junta para atacar al Gobierno Central, y yo pido desde aquí al Gobierno de España que defienda al pueblo de Trebujena de los intereses espúreos de inversores sin escrúpulos que pretenden aumentar su cartera a la sombra de las especulaciones. Me avergüenza que quien se llama los Verdes y quien dice defender al pueblo de Trebujena no haya movido un dedo para frenar todo esto".

"Hemos de exigir a la Junta, y así lo haré si entro de alcalde, que anule esta autorización ambiental, y sí no lo hace, será el propio Ayuntamiento que presida quien deniegue esta modificación del PGOU, procediendo a desclasificar la totalidad de los suelos que se declararon urbanizables en su día", aseveró.

"Por último -concluyó-, me gustaría trasladar a la opinión pública y a los trebujeneros que miremos a un proyecto vecino que no termina de despegar como el asentado desde hace décadas en Martín Miguel, un campo de golf y otro resort donde los promotores terminaron desapareciendo. Los trebujeneros queremos progreso, futuro y bienestar pero no a costa de sacrificar nuestro medioambiente, ni los recursos hídricos de nuestro pueblo".