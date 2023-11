El PSOE lamenta que la Junta "desprecie" a los gaditanos en sus presupuestos

El vicesecretario general primero del PSOE de Cádiz, Alfonso Moscoso, junto a la parlamentaria andaluza, Irene García, han analizado los “indolentes” presupuestos de la Junta “que mandan a la provincia la furgón de cola en inversión por habitante” al bajar en 158 millones de euros la cifra global destinada a Cádiz en 2024.

Moscoso aseguraba que “así se entiende que viéramos a un Antonio Sanz menos eufórico, porque era consciente de lo que escondía el presupuesto y esta vez no podía maquillar las cuentas, ya no puede seguir contando milongas del nuevo hospital, la Ciudad de la Justicia o Valcárcel”.

Para el responsable, “el Gobierno del PP le toma el pelo a los gaditanos, pues ni recogen la promesas que en su día hizo Moreno Bonilla ni las prioridades del conjunto de la provincia”. Y así ha mencionado algunas infraestructuras como el desdoble de la Arcos Antequera o la conexión de la Sierra con la Costa del Sol dentro del listado de Juanmaloharía y de la misma manera le ha echado en cara al PP que tampoco se sepa

Moscoso ha destacado que no se sepa nada del nuevo hospital para Cádiz, “que era bandera del nuevo modelo sanitario para Cádiz, después de cinco años en los que las citas para el medico tardan 14 días, hay consultas cerradas y consultorio abandonados y sufrimos unas listas de espera ampliadas un 20 por ciento o en las operaciones donde se ha pasado de 60 días a ahora más de 90 días de espera. Los andaluces han dicho a Moreno Bonilla que no quieren un seguro medico, quieren un médico seguro", añadió.

En materia de educación, Moscoso ha reprochado que “no hay bajada de las ratios, el nivel de ejecución en 2023 no llega ni al 24 por ciento, no tendremos Varcárcel y la realidad es que en 2018 no había una sola Universidad privada y en la actualidad existen 5".

En la lista de deberes de la Junta, Moscoso ha situado también la Ciudad de la Justicia, recordandoque “17.000 jóvenes siguen esperando el pago del bono del alquiler, problemas de pago en las ayudas que se extienden a los agricultores en el peor momento por la sequía; ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que ha concedido 60 millones de euros de ayuda para las explotaciones”. “Por no aprobar no aprueban ni el adelanto del pago de la PAC", ha precisado.

Para Moscoso, estas cuentan condenan a "sectores estratéticos de la provincia", mientras que en San Telmo están "más preocupados por el juego de tronos quese desarrolla en Génova".

Cádiz, a la cola en inversión por habitante

Por su parte, Irene García ha resaltado que resulta “incomprensible que, siendo el presupuesto el principal instrumento para cambiar la vida de la gente, no se responda a las necesidades de las familias ante una coyuntura económica de dificultades, de subida de hipotecas, de subida de los precios y planteen un proyecto restrictivo en lugar de expansivo”. “Es mentira que crezca un 2,5, porque se viene a la baja cuando vemos que la inflación es de un 3,5 por ciento”, anotó.

García asegura que “las inversiones públicas descienden, porque hubo una decisión de aplicar una política fiscal, las cuentas no engañan, la previsión de ingresos decrece en mil millones de euros debido a los regalos fiscales a las rentas más pudientes”.

Así, por ejemplo, se habla de un crecimiento del 3% en la sanidad, pero la inversión va sobre todo hacia la privada, mientras que en otros sectores, como el turismo, las proyecciones han descendido en un 57%. Para la parlamentaria, en las cuentas se deja notar la influencia del pacto con la ultraderecha, pues “en memoria democrática hay hachazo del 40 por ciento y para Violencia de Género se atreven a bajar en un 34 por ciento un presupuesta que era ya ridículo”. García, igualmente, ha afetado que el nivel de ejecución de las cuentas pasadas no alcanza el 24%.

“Cádiz es la tercera en población pero está a la cola en inversión por habitantes, dónde está esa igualdad y solidaridad entre los territorios que predica Moreno Bonilla, qué va a aportar para que no haya diferencias”, ha explicado afeando que “baje en 158 millones el presupuesto para Cádiz donde encima apenas han ejecutado un 22,6 por ciento de las inversiones pintadas para 2023”.

Irene García considera que el presupuesto “deja a las claras las mentiras de años anteriores y se confirma como dijimos que sin ITI no había cuentas”. La parlamentaria andaluza ha pedido explicaciones en torno a la ITI instando a Sanz que diga “cuánto vamos a tener que devolver de la ITI”. En este punto, ha recordado lo sucedido con las oficinas de turismo la Sierra de Cádiz, cuya licitación y ejecución de proyectos tienen que asumirlas directamente los ayuntamientos y hacerlo antes de que finalice de año porque pueden perderse los fondos.