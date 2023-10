El PP de Cadiz alerta sobre la amnistía: "Está en juego la democracia, la libertad y la financiación de Andalucía"

"Está en juego la democracia, la libertad pero también la financiación de Andalucía". Con esta frase ha resumido el presidente provincial del PP la influencia que tendrá en Cádiz una posible investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno mediante un pacto "con quienes sólo quieren romper la convivencia en España", entre los que citó "a Bildu, a ERC y a Puigdemont".

En una rueda de prensa celebrada este martes en la sede provincial del PP, el también alcalde de Cádiz ha afirmado que en España se está viviendo "un tiempo difícil" y ha criticado sobre todo la negociación de una ley de amnistía con los separatistas catalanes. "El PSOE de Pedro Sánchez está superando todas las líneas rojas que ellos mismos se pusieron", ha dicho Bruno García, para quien esta hipotética amnistía "se quiere aplicar a unos independentistas que insisten en que volverán a intentar romper con España y que ahora se van a liberar de un delito de corrupción porque muchos de ellos fueron condenados por malversación y eso es corrupción".

Bajo su punto de vista estas negociaciones con los independentistas y la opción de una investidura de Pedro Sánchez tendrá una influencia directa en Andalucía y en la provincia de Cádiz porque el Gobierno de España "va a privilegiar a unas comunidades sobre otras". Y en este punto ha indicado que el PSOE "ya no habla de la deuda que el Estado mantiene con Andalucía".

En una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por Almudena Martínez, secretaria provincial del PP y presidenta de la Diputación, Bruno García ha lanzado un mensaje directo a la militancia del PSOE de Cádiz: "Ya sabemos que Ruiz Boix está a favor de la amnistía pero ¿qué opina el resto de los socialistas gaditanos? ¿También están todos aplaudiendo de pie? ¿Todos están sometidos a Pedro Sánchez? ¿Todos se han olvidado ya de cosas por las que el socialismo ha estado luchando durante 40 años? Pues yo no creo que todos los socialistas de Cádiz piensen lo mismo. Seguro que habrá algunos que estén alineados con lo que dicen Felipe González, Alfonso Guerra o Page, entre otros", ha reflexionado el máximo responsable del PP en la provincia gaditana.

Bruno García ha reflexionado también sobre las acusaciones vertidas el lunes por el secretario provincial del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix, quien dijo que el PP está usando la Diputación para contratar a dirigentes de Ciudadanos y de AxSí. "Nosotros pactamos para construir y el PSOE lo hace con partidos que sólo buscar destruir. Esa es la diferencia", ha resumido Bruno García.

El también alcalde de Cádiz, que no pudo o no quiso explicar por qué el gobierno de la Diputación contrató durante sólo una semana al líder de AxSí en San Fernando, Fran Romero, sí ha subrayado que el PP ha pactado en cinco municipios de Cádiz con los andalucistas "porque los habitantes de esas localidades le dijeron no al PSOE".

Y en cuanto a Ruiz Boix. ha alertado que "nos regala una pataleta política cada lunes" y considera que eso se debe a que "aún no ha superado que ha perdido ya tres elecciones seguidas desde que llegó a la secretaría provincial del PSOE". "A Ruiz Boix le gusta generar polémica pero eso ni le ha funcionado hasta ahora ni le va a funcionar", ha apostillado el presidente provincial del PP.