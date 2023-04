La ONCE reparte un premio de 245.000 euros entre San Fernando y Conil

El sorteo de la ONCE de este lunes ha repartido 245.000 euros entre las localidades de San Fernando y Conil.

En San Fernando, Francisco José Sánchez, afiliado a la ONCE y vendedor desde 2021, vendió cinco cupones premiados con 35.000 euros en su punto de venta ubicado a las puertas de Carrefour dentro del centro comercial de Bahía Sur. "Es una alegría muy grande -decía esta mañana-. Me alegro muchísimo porque tengo una clientela fija que son personas a las que se les va cogiendo cariño".

Mientras que, en Conil, Manuel Asensio, afiliado también a la ONCE y vendedor desde 2012, vendió dos cupones premiados con 35.000 euros cada uno en la calle Laguna, en pleno centro peatonal de Conil de la Frontera. “Podía haber sido más, pero estoy muy contento, me alegro mucho por mis clientes”, afirma.

El sorteo de este 17 de abril, que estaba dedicado a la palmera imperial de Elche, dentro de la serie ‘Abraza tu árbol’, ha llevado el resto de los premios a Cataluña, Extremadura y la Comunidad Valenciana.

