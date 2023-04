Un vendedor de la ONCE reparte 350.000 euros en Puerto Real a la semana de comenzar a trabajar

Un vendedor de la ONCE que comenzó a trabajar el pasado martes 28 de marzo repartió este martes 350.000 euros entre diez vecinos de Puerto Real.

Antonio Fernández se ha estrenado con fortuna como vendedor de la ONCE ya que comenzó a trabajar el pasado 28 de marzo y en su quinto día como vendedor vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno en la avenida 14 de abril, y bares de la zona, en el barrio Casines de la localidad gaditana, donde ha repartido en total 350.000 euros.

Fernández no daba crédito esta mañana. "En la vida había pensado que fuera a dar un premio tan pronto, ni mucho menos, pero me alegro increíblemente por quienes les haya tocado", decía sin terminar de creérselo. "Es que me he quedado sin palabras, todavía ni conozco a la gente", explica. Antes trabajaba como repartidor hasta que un accidente de tráfico determinó su discapacidad por problemas en la espalda. "Ahora estoy mucho mejor. Ha sido un cambio buenísimo -reconoce encantado-. Estoy muy ilusionado con la ONCE y con muchas ganas de trabajar".

Este sorteo tenía motivo andaluz ya que estaba dedicado al 75 Aniversario de la Hermandad de Jesús Cautivo, Nuestra Madre de las Lágrimas y San Juan Evangelista de la localidad onubense de La Palma del Condado, que procesiona en Martes Santo. Y ha dejado el mismo premio que Puerto Real, otros 350.000 euros, en Dos Hermanas (Sevilla), por lo que ha repartido 700.000 euros entre las provincias de Cádiz y Sevilla, y ha llevado el resto de los premios a Castilla La Mancha.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece este Viernes Santo, 7 de abril, un bote de 16 millones de euros.

