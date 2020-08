La ONCE presenta un balance "muy positivo" ante la merma de 2020

Es una sensación extraña, reconocieron ayer los representantes de la ONCE reunidos en la sede de la capital gaditana, presentar la memoria con mejores resultados de la historia del grupo social como previa del que puede ser el “peor balance” de su recorrido. La institución dio a conocer los datos provinciales de su actividad social y económica correspondientes al ejercicio de 2019. Unos resultados que permiten, de hecho, “afrontar con menos riesgos los efectos de la pandemia entre los gaditanos que más lo necesitan”.

Ni el director de la organización en Cádiz, Alberto Ríos, ni el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Cristóbal Martínez, olvidaron en su intervención la merma que ya supone la pandemia para los ingresos del grupo social, con tres meses de paro absoluto en las ventas y, por tanto, de inactividad económica. “Por supuesto, nosotros intentaremos mantener como sea nuestras prioridades: la inversión social y el empleo”, apuntaba Cristóbal Martínez, en un día en el que la imagen del cupón estaba dedicada al Mercado Central de Abastos gaditano. Todos los vendedores del grupo social están ya reincorporados, indicó Martínez, apuntando que, en ocasiones, actúan como “termómetros sociales, una auténtica encuesta diaria del CIS. Por eso pedimos a los representantes más compromiso y respeto”.

En cualquier caso, el buen balance del ejercicio de 2019, señaló Ríos, es una prueba de “que podemos con muchas cosas”, además de la “fortaleza de un modelo de gestión” que ha permitido “afrontar con solvencia una adversidad tan extraordinaria como la que estamos viviendo”, en referencia a la crisis del Covid-19. Un modelo de gestión en el que, por representarlo gráficamente, de cada euro de la venta de cupones, 54 céntimos van a dotar los premios; 35.3 a cubrir salarios y gastos y 10.7 céntimos, a la labor social.

Los resultados del pasado año, que recoge el Informe de Valor Compartido del Grupo Social la ONCE, muestran incrementos en empleo, ventas, inversión social y, formación y prestación de servicios sociales. Así, en el último ejercicio, el grupo social ONCE impulsó la creación de 558 nuevos puestos de trabajo a lo largo de la provincia, de los que un 95% eran personas con discapacidad y un 43%, mujeres. En total, la red de ventas suma una plantilla de 1141 vendedores en Cádiz, todos ellos, con algún tipo de discapacidad. Al cierre de 2019, la ONCE contaba con 2822 trabajadores en la provincia, de los que un 58% tienen algún tipo de discapacidad y un 42% son mujeres.

A lo largo del año pasado, además, se incorporaron 122 personas que perdieron la vista, a las que se facilitó una atención diseñada a su medida. En total, en la provincia hay 2752 personas ciegas o con discapacidad (77 de ellas, sordociegas), que representan el 17.56% de afiliados en Andalucía, entre las que se encuentran 257 estudiantes, “que han terminado el curso escolar teletrabajando”, apuntó el delegado en Andalucía, Cristóbal Martínez. En el último año, cinco gaditanos recibieron un perro guía.

“Todo ello –continuó Martínez– ha sido posible gracias a un modelo de gestión de juego responsable, con unos ingresos por productos de lotería que ascendieron el año pasado en Cádiz a 149.40 millones de euros, con un incremento en las ventas de un 9,16% respecto al año anterior”. El total de ventas de la ONCE en la provincia representa el 22,03% del conjunto de ventas en Andalucía, y los números agraciados con algún premio repartieron un total de 82.28 millones en la provincia.

Además, 1269 personas usaron durante el año pasado, a nivel provincial, alguno de los servicios de la entidad. Se registraron, también, 1572 asistencias de acciones formativas para personas con discapacidad;y se realizaron 2833 servicios de voluntariado que sumaron un total de 10.246 horas, a cargo de 109 voluntarios. El registro de personas que asistieron a alguna de las 213 actividades culturales y deportivas de la entidad ascendió a 5200.

En la presentación de la memoria de 2019 estuvieron también la vicepresidenta del Consejo Territorial, Milagros Rodríguez, y los directores de Jerez, Cristino Ortuño, y Algeciras, Gema Valderrama.