El Ministerio de Defensa concede al coronel Jesús Núñez su premio más prestigioso

Jesús Núñez, coronel jefe de la Comandancia de Cádiz de la Guardia Civil, ha sido galardonado este lunes 14 de junio con el premio más importante que concede el Ministerio de Defensa a un militar. El Boletín Oficial del Ministerio de Defensa ha publicado hoy la resolución de fecha 3 de junio de 2021, suscrita por el jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro López Calderón, por la cual se le considera merecedor del premio Marqués de Santa Cruz de Marcenado.

"Es uno de los días más felices de mi vida", reconocía Núñez a este medio. "Lo considero un gran honor por el reconocimiento a 35 años publicando casi 500 artículos, de los cuales por cierto unos 200 han aparecido en diarios del Grupo Joly".

El coronel no sólo ha publicado artículos sobre la historia del cuerpo y del ejército sino, por ejemplo, sobre la explosión del 47 en Cádiz, sobre la Infantería de Marina, sobre la campaña de Marruecos. "En el colegio siempre tenía esa curiosidad de saber el por qué de las cosas y la historia es una ciencia fundamental para saber de dónde venimos y qué hemos sido antes, conocer cosas de nuestra ciudad, nuestro país, para poder entender un poco cuáles han sido los errores del pasado y no volver a cometerlos", comentaba.

Recordaba que desde muy jovencito, en los periódicos escolares, en los de la propia academia general militar, "pues fui colaborando, y ya luego, cuando salí de teniente, en cada destino que he estado he escrito en sus periódicos. Cuando estuve en Melilla lo hice en el Melilla Hoy; cuando estuve en Tenerife en el Día de Tenerife; y por supuesto al pasar más de 20 años de mi carrera en la provincia de Cádiz pues he colaborado asiduamente tanto en el Diario de Cádiz como en Europa Sur o el Diario de Jerez".

Al preguntarle qué le hizo escribir sobre el Instituto Armado indicó que "lo de escribir sobre la Guardia Civil es porque me di cuenta que había poco publicado de verdad, aparte de las propias noticias que se generan cada día. Había poco escrito sobre la historia de nuestros guardias civiles, y no hablo de los grandes jefes, sino de la gente más modesta, de guardias de a pie que son los que han hecho siempre grande la historia de la Guardia Civil. Y entonces pues me dediqué a investigar sobre todo de la Guardia Civil en la provincia de Cádiz pero también he escrito sobre la Benemérita en África, en Canarias, en Sevilla… he ido poniendo en valor ese carácter benemérito de esos guardias".

Reconocía Jesús Núñez que no le fue fácil lograr el doctorado en Historia. "Me costó 12 años en la UNED, porque claro, al estar trabajando, siempre mandando unidades, no puedes seguir los turnos normales. Hoy en día los límites de tiempo para hacer un doctorado se han recortado muchísimo". "Elegí realizar mi tesis sobre la Guardia Civil en un periodo muy complicado, que nunca nadie había elegido, que era la II República Española y la Guerra Civil, un tema muy delicado, complejo, donde hay que ser muy objetivo y muy imparcial para poder escribir sobre ello".

Núñez forma parte de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias Artes y Letras, de hecho está pendiente de poder hacer el discurso de ingreso, "que espero se pueda realizar en septiembre, y es un tema apasionante, ligado a la Guardia Civil, que es la influencia de la Cartilla del Guardia Civil, que el año pasado cumplió 175 años, en el modelo de seguridad pública de los países hispanoamericanos. Porque la Guardia Civil, a finales del siglo XIX y principios del XX, fue modelo para inspirar los cuerpos policiales de varios países. Es un tema que nunca se había tratado. He hecho un trabajo de investigación que da para un libro, ciertamente, y lo expondré por primera vez en esa conferencia inaugural a principio del próximo curso académico", comenta.

Reconocía que "después de 35 años de trabajar e investigar los astros se han conjugado un poco. Porque hace poco recogí un galardón en la Academia Militar General concedido por la revista Armas y Cuerpos, que me entregó el general Pérez López, que es gaditano por cierto". "Además, Onda Cero el año pasado me dio el premio Gaditano del Año. No soy supersticioso pero la verdad que llevo un tiempo de muy buenas noticias. Y eso sin olvidar que en 2020 me dieron el mando de la Comandancia de Cádiz, lo cual es una satisfacción muy grande".

Y es que Jesús Núñez es la única persona que ha mandado las dos comandancias de la provincia gaditana. "Además, soy el único guardia civil que en todos los empleos, de teniente, capitán, comandante, teniente coronel y coronel, ha estado destinado en la provincia. Nunca había ocurrido. Es para estar muy satisfecho. No puedo más que dar las gracias a la vida", reconocía emocionado.

Al preguntarle si se siente más un historiador con vocación militar o un militar con inquietudes de historiador dijo que "primero que todo soy militar, guardia civil y por tanto militar. Para mí la vocación de servicio siempre ha sido lo primero, la prueba está en que cuando ha habido que ir a Bosnia, Irak, Líbano, Guatemala, Nicaragua, Venezuela... ahí he estado, dejándolo todo y centrándome en lo que es el servicio, igual que aquí. Lo que pasa que, como explico a veces, hay mucha gente a la que le gusta el fútbol, el pádel, el senderismo, la vela, el golf… pues mi hobby es la historia, que está ligada a mi profesión y que sirve para ponerla en valor. Todo el tiempo libre que tengo lo dedico a saber más de mi profesión", afirma.