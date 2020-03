La Junta quiere recuperar la titularidad del Castillito de Bajo de Guía

El castillito de Bajo de Guía no es exactamente un castillo. Era conocido por ser uno de los ‘hotelitos’ de la playa de Sanlúcar, aunque tampoco era un hotel. Al no ser ni una cosa ni la otra, estaba en semiruina, abandonado. Propiedad de la Junta, en tiempos del Gobierno socialista fue legado a Sanlúcar para que se acometieran obras de rehabilitación y así convertirlo en edificio representativo y sede del Proyecto Sanlúcar de la conmemoración de la primera circunnavegación. Se quería que albergara fundamentalmente salas expositivas y las dependencias administrativas necesarias para su gestión.

En concreto, el Ayuntamiento de Sanlúcar solicitó en abril del 2015 la mutación demanial externa, una especie de cesión que después tiene que ser formalizada mediante la correspondiente acta de entrega.

Nada de esto ha pasado y, aunque ha sido rehabilitado, no tiene ningún papel en la celebración del Vª Centenario. Ahora la Junta, que gobierna PP y CS mientras en Sanlúcar gobierna el PSOE, quieren que le devuelvan lo que es suyo si no se va hacer lo que se dijo que se haría, ya que a día de hoy no se ha formalizado el acta de cesión del inmueble. En ese caso, piensa la Junta, ésta debe revertirse. Además, hay que contar que en la Junta hay personajes muy cercanos a Sanlúcar, el vicepresidente Juan Marín y la delegada del Gobierno, Ana Mestre, que fue candidata a la alcadía.

El Ayuntamiento piensa que la Junta se vuelca en actos en Sevilla y olvida Sanlúcar

Esto hace que la posición de la Junta indigne aún más al Ayuntamiento de Sanlúcar, que considera que la Junta se está volcando con actos en Sevilla y está olvidando el lugar de donde realmente partieron Magallanes y compañía. Considera que sus argumentos son meras excusas. “La firma del acta está pendiente de la agenda del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, al que ya se le pidió fecha y no existe prisa porque es un mero trámite administrativo”.

El Ayuntamiento, que entiende que el edificio es suyo, ya que se le ha permitido hacer las obras, espera que en esa firma “esté el compromiso por parte de la Junta de cara al V Centenario de dotarlo de contenido para que se convierta en referente de la conmemoración. Si tienen prisa por la firma no hay problema en hacerlo, pero lo que esperamos es que en ese acto no solo nos den un documento que no sirve para nada, sino que vengan a anunciar que lo llenan de contenido”.

La Junta piensa de otra manera sobre la rehabilitación. El proyecto íntegro de rehabilitación se aprobó en comisión del PFEA. En el Programa de Garantía de Renta 2017 se acuerda la financiación correspondiente de la primera fase de este proyecto, que tenía que ver con la consolidación estructural del edificio con la idea de que en el Programa de Renta del 2018 se financiara la segunda fase del proyecto, que era la obra civil. Sin embargo, según la Junta, el Ayuntamiento no se presentó a esa convocatoria, por lo que entendieron que no estaban interesados en esa segunda fase.Mientras, la delegada de la Junta, Ana Mestre, ha enviado varios correos al alcalde, Víctor Mora, para fijar la fecha de la firma, sin obtener respuesta.

El hecho es que no hay sede permanente para la Conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo. La Junta se pregunta dónde pretende Sanlúcar celebrar sus actos sobre el V Centenario si no tiene la obras terminadas y Sanlúcar se pregunta qué van a celebrar si la Junta no les entrega contenidos. Y así transcurre el primer año de la Circunnavegación.