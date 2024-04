Javier Sánchez Rojas (CEC) pide recuperar la frecuencia de los Alvia entre Cádiz y Madrid como antes del Covid

La Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz (CEC) ha celebrado en Vejer este jueves su asamblea general ordinaria de 2024, que ha estado presidida por Javier Sánchez Rojas.

En este cónclave se ha repasado la gestión realizada y los desafíos pendientes en clave interna, a la vez que ha pretendido ser una plataforma esencial para fortalecer el tejido empresarial de la provincia. El encuentro ha contado con la presencia del alcalde de Vejer, Antonio González; la delegada territorial de Turismo, de la Junta de Andalucía, Tania Barcelona; el diputado del área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación, Germán Beardo, y el presidente de la Mancomunidad de la Janda, Javier Rodríguez, quienes han realizado un análisis de la comarca de la Janda y de la provincia. El debate ha estado moderado por la periodista Ana Huguet.

El presidente de la CEC ha atendido a los medios de comunicación antes de la celebración de esta cita y ha comentado la necesidad de recuperar y llevar a cabo obras esenciales y proyectos claves para la correcta circulación de profesionales, turistas y ciudadados en general en nuestra provincia.

Así, Javier Sánchez Rojas ha subrayado que en relación a la alta velocidad y a su poco probable llegada a Cádiz, "me niego a recuperar aquello que se nos decía con cierta ironía de que no iba a llegar la alta velocidad pero sí la velocidad alta. Yo creo que es el momento de que se recupere la frecuencia de los Alvia que teníamos antes del Covid que permitan a las empresas y a las personas ir y volver a Madrid en el día desde Cádiz, tanto a nivel de turismo como de negocios. Y también que se puedan hacer cosas tan simples como reservar, igual que en otros medios de transporte, para cinco meses más tarde, porque eso a día de hoy no ocurre. Así la velocidad sería de media la que teníamos antes del Covid, que en tiempo real son tres horas y media o cuatro horas menos cuarto desde Cádiz a Madrid. Eso me parece soportable y digno, lo que tenemos ahora me parece mal, indigno".

En cuanto a la mejora de las infraestructuras en la provincia, el presidente de la CEC, considera que el desdoble de la N-340 entre Vejer y Algeciras "es una de las patas imprescindibles, así como los corredores ferroviarios". Sánchez Rojas ha mostrado su satisfacción por la puesta en marcha del tercer carril de la autopista entre Cádiz y Sevilla, aunque espera que se produzca también en la parte gaditana de esta vía y cree que todas ellas "son obras básicas para el crecimiento económico y para el movimiento de las personas en la provincia".

La clausura de esta asamblea ha contado con la presencia del presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, Gerardo Cuerva.