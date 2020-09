Irene García exigirá este martes a Moreno que atienda "las necesidades" de los municipios de Cádiz

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha anunciado que trasladará este martes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la necesidad de que la administración autonómica "atienda de una vez sus competencias" en torno a la crisis de coronavirus y que "responda a las necesidades que vienen planteando los municipios gaditanos" desde el inicio de la pandemia.

En una nota, Diputación ha explicado que Irene García asistirá al encuentro convocado en Sevilla por el presidente de la Junta con todos los responsables de las diputaciones andaluzas después de las "reiteradas peticiones de diálogo y coordinación que se han planteado desde esta institución en los últimos meses, sin que hasta la fecha haya tenido ocasión de hablar siquiera por teléfono no ya con el presidente de la Junta, sino con ningún consejero".

En la reunión, la presidenta va a trasladar las reivindicaciones de los ayuntamientos gaditanos en materias como el empleo y las políticas sociales, sanitarias y educativas, "unos aspectos que están provocando honda preocupación a los alcaldes, así como al conjunto de la ciudadanía de la provincia".

"Los ayuntamientos se sienten desamparados, sin interlocución y sin respuesta a sus importantes necesidades económicas como consecuencia de los gastos excepcionales que han tenido que asumir durante la pandemia, cuando lo lógico sería que la Junta se implique en el sostenimiento de los mismos, máxime cuando ella sí está recibiendo fondos extraordinarios procedentes del Gobierno de la Nación", ha afirmado.

En este sentido, ha adelantado que aprovechará para reiterar a Moreno "la urgencia de que la Junta de Andalucía retome las iniciativas de empleo en el ámbito municipal, así como la aplicación de un Plan Extraordinario de Empleo para la provincia de Cádiz, ya que a nuestro paro estructural hay que añadir ahora los efectos de la pandemia".

Asimismo, ha recordado que "a finales del pasado curso, esta provincia recibió una mala noticia, como fue el destino de unos fondos extraordinarios que contaba para dar respuesta a su situación excepcional de desempleo, como es la Inversión Territorial Integrada, hacia una finalidad ordinaria y generalizada en el conjunto de la Comunidad Autónoma, como es el Plan Aire".

Igualmente, como ya ha planteado en diversas ocasiones en los últimos meses por escrito al presidente de la Junta, Irene García abordará otros asuntos que, siendo servicios de la competencia de la administración regional, en ellos la Diputación "colabora de forma activa, de forma leal, subsidiaria y complementaria en su papel de asistencia a los pequeños municipios". Son casos, por ejemplo, como los servicios de dependencia y de ayuda a domicilio, "que han debido reforzarse de manera importante y han debido asumir una serie de gastos extraordinarios para garantizas las condiciones sanitarias de usuarios y trabajadores, un esfuerzo económico en el que se debe implicar también la Junta de Andalucía", ha indicado.

En cuanto al inicio del curso escolar, García ha manifestado que "la Junta no puede hacer descansar el coste de las medidas de profilaxis exclusivamente en las espaldas de los ayuntamientos, máxime cuando, como indica un informe de la Asesoría Jurídica de esta Diputación, esas tareas de desinfección son una competencia autonómica y no pueden recaer sobre los consistorios si no viene acompañada de la suficiencia financiera para poder asumirla mediante la correspondiente transferencia de fondos".

"La preocupación de los municipios se extiende, como vienen trasladando los alcaldes, al estado de la atención sanitaria, por lo que es necesario un refuerzo de sus medios técnicos y humanos para garantizar una prestación adecuada a las extraordinarias circunstancias por las que atravesamos en la actualidad", ha añadido.

Diputación ha recordado que a lo largo de los casi seis meses de pandemia, la presidenta ha solicitado en diversas ocasiones mantener un encuentro físico o virtual con el titular de la Junta de Andalucía, sin que esa reunión se haya producido hasta el momento de forma bilateral.