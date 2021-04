Inmaculada Ortega es elegida secretaria de CCOO en Cádiz con el 98% de los apoyos

Inmaculada Ortega ha obtenido un apoyo mayoritario en el XV Congreso de Comisiones Obreras, celebrado en la Escuela Superior de Ingeniería de Puerto Real. La cita, en la que se escogía al nuevo responsable provincial del sindicato, designaba a la hasta ahora delegada de la Secretaría de Empleo y Acción Sindical de CCOO-Cädiz con un total de 94 votos favorables (uno en contra) de los 109 delegados acreditados.

Ortega se pone al frente del sindicato en un momento de crucial importancia en la provincia, ante la llega de los fondos europeos, que “van a suponer un punto de inflexión para sacar a este terrirorio de la brecha histórica en la que se encuentra”.

“Asumo el liderazgo de un equipo de dirección que refleja la pluralidad de las CCOO de Cádiz. Un equipo renovado, solvente e ilusionado que es consciente de los importantes retos que tenemos por delante como la primera organización sindical de la provincia”, ha afirmado la recién elegida secretaria general de CCOO de Cádiz.

Licenciada en Ciencias del Trabajo por la Universidad de La Rioja, Ortega estuvo durante más de 12 años al frente de la Secretaría Comarcal de CCOO en el Campo de Gibraltar, donde lideró la Plataforma de Defensa de Infraestructuras Ferroviarias. Desde que estalló la pandemia, dirige el observatorio del sindicato sobre los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTEs) en la provincia. La nueva responsable sucede en su cargo a Lola Rodríguez, la primera mujer en dirigir el sindicato a nivel provincial, que decidió no concurrir a una reelección tras dos candidaturas.

Sin embargo, desde la segunda candidatura existente en este XV Congreso, la encabezada por José María Rodríguez, hay intención de impugnar la asamblea a partir de lo que consideran una proclamación “injusta” de la candidatura de Ortega. Durante la revisión formal de los apoyos, la comisión electoral detectó que un aval había apoyado a ambas candidaturas lo que, según normativa, hace que ese aval decaiga en ambas. En el caso de Rodríguez, suponía no contar con los suficientes apoyos: “Ocurre que cuando hablamos con el compañero que había votado erróneamente y nos presenta su apoyo por escrito, la comisión nos dice que no es válida -explica José María Rodríguez -. No contentos con eso, presentamos a otro avalista distinto, que no habíamos presentado con anterioridad, pero tampoco lo aceptaron esgrimiendo que lo teníamos que haber presentado antes: algo que no está registrado, sin embargo, en ningún sitio. El congreso está parado durante una hora hasta que se decide avalar la candidatura” de Inmaculada Ortega.

Para Rodríguez, la proclamación de la candidatura se hizo de forma “injusta”, y por ello recurrirán al plazo de 24 horas existente para presentar la impugnación, que mandarán mañana a la comisión electoral de CCOO de Andalucía para que falle en un plazo de dos días. “Si no nos dan la razón -apunta -, recurriremos a la Confederación de Madrid a pedir amparo”.

José María Rodríguez, que asegura no buscar enfrentamiento y sí defender lo que considera es correcto, destaca que su candidatura movía a “gente muy experta en sindicalismo, con un Manifiesto que llamaba a recuperar la movilización y pasar “de la resistencia, a la ofensiva para que Cádiz salga del vagón de cola de la economía, el empleo y las inversiones”.

Por su parte, Inmaculada Ortega achaca todo el conflicto a un “problema de ejecución de normas”. “Desde la comisión señalaban que, aunque pudiera haber subsanado el tema de los avalistas, tendría que haber sido antes de las doce y media de la mañana, no a las dos de la tarde, como fue”, añade, resaltando que lo importante de la jornada fue “la unanimidad que obtuvo la elección con el apoyo de todos los sindicatos, con un gran consenso en torno a la Ejecutiva y la Secretaría General”.