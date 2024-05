El estadio que no iba a costar ni un duro a los gaditanos

Me deja estupefacto la noticia de que el remanente del presupuesto se va a usar para liquidar los préstamos pendientes del estadio. ¿No decía la publicidad del PP en tiempos de Teófila que no le iba a costar ni un duro a los gaditanos?¿ cómo es que si no iba a costar dinero resulta que hay que liquidar un préstamos? Supongo que eso quiere decir que sí ha costado y que el PP nos mintió. Lo digo porque los que urdieron aquella campaña están en el Ayuntamiento ahora. Nos engañaron, así de sencillo.