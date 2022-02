La cola del nuevo Eurodrone de Airbus se fabricará en el CBC de El Puerto

Pretendía Airbus con la fusión de las dos plantas que tiene en la Bahía de Cádiz (El Trocadero de Puerto Real y el CBC de El Puerto) crear un polo industrial de referencia y ya empieza dar pistas de su intención de apostar por Cádiz en la participación de los proyectos de futuro de la compañía: el Eurodrone.

El desarrollo de Eurodrone se considera un programa "faro" para Airbus y para toda la industria aeronáutica europea, y este tendrá participación gaditana ya que será el CBC de El Puerto el que se encargue de fabricar el empenaje o cola del nuevo sistema aéreo no tripulado.

El proyecto está ahora en fase de diseño e ingeniería y se espera que su fabricación empiece a finales del 2024 o principios de 2025. El objetivo del programa es realizar el primer vuelo en 2026 y entregar el primer avión en 2029. De este modo, la planta portuense podría usar, como así se ha planificado, las instalaciones en las que actualmente se utilizan para el proyecto del Boeing 737 MAX, cuyo contrato no se extenderá más allá del 2025.

Que el CBC se sume al proyecto del Eurodrone es una “excelente noticia” para el presidente del Comité de Empresa de la planta portuense, Pedro Miguel Sánchez, ya que “es una carga de trabajo con valor añadido. Es tecnología y futuro que nos posiciona favorablemente en el mercado para este tipo de proyectos de aviones no tripulados”. Sánchez Marmolejo cree que, además del empleo destinado a la ingeniería, este proyecto podría emplear alrededor de un centenar de personas. El programa Eurodrone generará 7.000 puestos de trabajo de alta tecnología dentro de la Unión Europea y garantizará el desarrollo y mantenimiento de conocimientos tecnológicos

A finales del pasado mes de enero el Consejo de Ministros autorizó la adquisición de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para que el Ministerio de Defensa pueda realizar el desarrollo, producción y apoyo a la entrada en servicio, así como el apoyo logístico del EUROMALE RPAS (Eurodrone)

UN CONTRATO QUE SE SUMA AL DEL FALCON 10X

El pasado mes de junio también se confirmó que la planta portuense participaría en la construcción del nuevo avión Falcon 10X de Dassault. En concreto, Airbus fabricará el empenaje para el nuevo avión de negocios del fabricante de aeronaves civiles y militares francés, que está compuesto por el estabilizador horizontal de cola (horizontal tail plane, HTP) y el estabilizador vertical de cola (VTP). En estos trabajos participaran principalmente los centros de Getafe, Tablada y Defence and Space Cádiz.

Las instalaciones de Getafe se encargarán de la ingeniería, diseño y de la mayor parte de las actividades relacionadas con servicios, por su parte la planta de Tablada realizará el montaje final y Airbus Defence and Space Cádiz fabricará las partes internas, principalmente en materiales compuestos (“pieles”, largueros y costillas del cajón de torsión) y chapa aluminio. También participará San Pablo, a través de algunas actividades de Services como las publicaciones técnicas.

El comienzo de la fabricación de elementos para el primer avión de ensayos en vuelo está previto para el próximo mes de marzo, para arrancar el montaje en Tablada durante el verano 2022. La primera entrega está prevista en marzo 2023 y comprende cinco empenajes, cuatro de prototipos de vuelo y uno para ensayo estático.

Dassault espera que se pueda llegar a unas ventas de 350 aviones hasta 2035, y para ello será necesario mantener el ratio previsto de tres al mes. El material utilizado para la fabricación de los empenajes es mayoritariamente fibra de carbono.

EURODRONE: UN PILAR PARA CUALQUIER FUTURO SISTEMA AÉREO DE COMBATE

Eurodrone es el primer sistema aéreo no tripulado diseñado para volar en espacio aéreo no segregado. Le dará a Europa sus propias competencias sin precedentes en el campo de los Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS), ofreciendo capacidades avanzadas de rendimiento estratégico. Las características incluirán la modularidad de misión para misiones de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR), garantizando la soberanía europea.

Como proyecto de cuatro naciones, Eurodrone fortalecerá la soberanía europea al establecer y expandir una base tecnológica independiente en el campo de la aviación no tripulada. El programa entre Alemania, Francia, España e Italia y bajo la dirección de la agencia internacional de armamentos, OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en Matière d'Armement) promueve la cooperación europea en el campo de la seguridad y la defensa y confirma la iniciativa de confiar cada vez más en proyectos multinacionales de armamento. El desarrollo, la adquisición y la operación se realizarán de manera conjunta, lo que ahorra costos y aumenta la eficiencia.

Eurodrone está diseñado para convertirse en uno de los principales pilares de cualquier futuro sistema aéreo de combate, preparado para una integración real en el espacio aéreo civil basado en restricciones mínimas y fácil transportabilidad debido a su diseño modular. El diseño ofrecerá capacidades multimisión y un potencial de crecimiento significativo para operaciones nacionales, inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos y reconocimiento (ISTAR) e ISTAR armado, que pueden llevarse a cabo con plena soberanía operativa. Los requisitos y especificaciones han sido negociados y alineados entre los usuarios finales (Alemania, España, Francia e Italia), la autoridad contratante (OCCAR) y los socios industriales participantes (Dassault Aviation, Leonardo y Airbus España).

El programa Eurodrone generará otros 7.000 puestos de trabajo de alta tecnología dentro de la Unión Europea y garantizará el desarrollo y mantenimiento de conocimientos tecnológicos. Será una solución verdaderamente europea, libre de ITAR y basada en tecnologías casi 100 % europeas, con el dinero de los contribuyentes de la UE regresando al mercado europeo y asegurando puestos de trabajo. Ofrece a los fabricantes europeos una amplia gama de oportunidades en las áreas de desarrollo, producción y operación.

Airbus aplicará un sistema de Diseño, Fabricación y Servicio Digital (DDMS) que allanará el camino para mejoras significativas en los tiempos de desarrollo, reducciones de costos y aumentos en la calidad. DDMS será la columna vertebral de un concepto de logística avanzada que se establecerá para que la capacitación pueda comenzar durante la fase de desarrollo y se implemente por completo para el soporte inicial en servicio. El futuro de Eurodrone será la base para futuros programas de defensa, como el FCAS europeo.