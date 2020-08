"El Gobierno por fin se ha dado cuenta de que el sector aeronáutico es estratégico. Estamos contentos pero hay que tener cautela. Hasta final de año no veremos sus efectos". Así valora Antonio Conde, presidente del Consejo Empresarial Aeronáutico, la patronal que aglutina a la industria auxiliar en Cádiz, el acuerdo alcanzado este jueves entre el Ejecutivo y Airbus por el que España se compromete a impulsar un Plan Tecnológico Aeronáutico (PTA) dotado con 185 millones de euros por un periodo de cuatro años.

El compromiso fue anunciado tras la reunión que han mantenido este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury. La compañía aeronáutica intentará "minimizar el impacto del recorte de empleo en España", donde prevé suprimir 1.600 puestos de trabajo entre la división militar y operaciones. De ellos, 504 corresponden a Andalucía y 286 a las dos plantas gaditanas de Airbus (135 en el CBC de El Puerto y 151 en Puerto Real), casi el 40% de la suma de las dos plantillas. Y hay que recordar que el efecto arrastre en la industria auxiliar, ya que la propia Airbus calcula que cada puesto de trabajo directo genera otros tres indirectos en proveedores y subcontratas.

El grupo aeronáutico también ha expresado su intención de "buscar fórmulas y soluciones para las plantas con menor carga de trabajo, teniendo en cuenta su localización. Todo ello en el ámbito de la negociación con los interlocutores sociales", según el comunicado del Gobierno. Ésta es una clara alusión a la situación de la planta de Puerto Real, que se encuentra en una situación "crítica", según indicó la dirección de Airbus España hace un mes cuando presentó el plan de ajuste en la división civil.

Además del PTA, ligado al fondo de recuperación de la Unión Europea, el Ejecutivo se compromete a impulsar programas de defensa como la adquisición de cuatro aviones C295 para Patrulla Marítima, lo cual tendrá un impacto relevante tanto en el CBC de El Puerto como en la planta de Alestis de Puerto Real y en la línea de ensamblaje final de San Pablo, o la transformación de tres A330 en aviones de reabastecimiento en vuelo, operación que se ejecuta en Getafe.

Otro de las medidas pactadas por el Gobierno español en materia de defensa es el anticipo de pagos asociados a la participación española en el programa A400M, que también se ensambla en Sevilla y en el que participa la mayor parte de la industria auxiliar aeronáutica andaluza.

Pleased to be in Madrid today. I met with the Spanish PM @sanchezcastejon to define joint actions & lay foundations for the development of the Spanish aerospace industry. This will help @Airbus minimise the impact of COVID-19 to preserve skills & industrial capabilities in Spain. https://t.co/efRvzyKIsH