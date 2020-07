La pandemia del coronavirus ha colocado a la factoría de Airbus en Puerto Real al borde del precipicio, justo cuando intentaba recuperarse del fin de la producción del superjumbo A380. "Es una planta que venía de una situación compleja. Tenía todo el sentido con el A380, que era su pilar. Y no nos ha dado tiempo a reestructurar su negocio", ha admitido este miércoles el presidente de Airbus Operaciones en España, Manuel Huertas, que ha señalado en una conferencia de prensa junto al presidente de Airbus España, Alberto Gutiérrez, que es el centro de trabajo en España con la situación "más crítica".

Ambos directivos han presentado el ajuste anunciado este martes por el consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, que contempla la supresión de 15.000 empleos en la división civil, de los que 900 corresponden a España. Puerto Real entra en este paquete junto a Illescas y Getafe, las otras plantas españolas destinadas a aviones comerciales, aunque su futuro es el que más preocupa a la compañía.

A pesar de las preguntas de la prensa, los ejecutivos han rechazado desgranar el impacto por factorías. "Pero si teníamos plantas en una situación complicada, esto no ayudará a resolverlo. Esto acentuará la situación crítica que teníamos en algunas y si pasamos ese nivel tendremos que buscar soluciones", ha señalado Manuel Huertas al ser preguntado por un posible cierre.

El ajuste en Puerto Real podría afectar a unos 150 puestos de trabajo, según han informado a Europa Press fuentes sindicales, que han trasladado que la proporción será de un 43% de cada una de las tres plantillas de operarios y de un 18% de los empleados. Sin embargo, fuentes del comité de empresa han pedido cautela con estas cifras ya que la negociación acaba de arrancar a nivel del comité europeo y no se espera que se llegue a un acuerdo antes del próximo mes de octubre.

En todo caso, la compañía insiste en que apuesta por medidas voluntarias que pasan desde prejubilaciones hasta "fórmulas imaginativas para poner la plantilla en hibernación", según Alberto Gutiérrez, aunque la magnitud del ajuste, "sin precedentes en la historia de Airbus", lleva a que también los despidos forzosos estén encima de la mesa.

Puerto Real cuenta con una plantilla fija de 470 trabajadores, a los que se aplica un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que expira el próximo 30 de septiembre. Hasta el año pasado se encargaba el ensamblaje de tres piezas del A380. Concretamente, se trataba del estabilizador de cola, de 40 metros de largo y que se enviaba en barco desde el muelle de La Cabezuela a Toulouse (Francia) a la línea de montaje final por sus dimensiones, el HTP o timón de profundidad, y la panza o belly fairing.

La producción en Puerto Real arrancó en 2003, cuando se entregó la primera belly fairing,y el primer HTP fue despachado en 2004. Sin embargo, el A380 nunca llegó a cumplir las elevadas expectativas comerciales de Airbus, que en los últimos años había reducido la cadencia de producción a tan sólo seis unidades al año, hasta darlo por cancelado el año pasado. Esta situación obligó a la fábrica de Puerto Real a diversificar su producción, hasta lograr reducir la aportación del A380 al 20% de su carga de trabajo.

Uno de los últimos hitos fue lograr traer hace cuatro años el ensamblaje de los timones de altura del A320, el modelo más exitoso del consorcio. La factoría amplió la línea del A320 con una de las máquinas del montaje destinada inicialmente para el A380. También se encarga del montaje de varias piezas móviles para el A330 y participa también en el programa del A350, el más moderno de Airbus, con el ensamblaje de cajones laterales.

