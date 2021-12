Detenidos tres guardias civiles en la provincia por narcotráfico

La Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras ha detenido a dos agentes, uno destinado en la ciudad y otro en Ceuta, y a un tercero jubilado por su supuesta relación con el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar. Además, ha arrestado a un cuarto individuo que servía de conexión con las redes del tráfico de drogas que operan en la zona.

Los cuatro detenidos están prestando declaración desde primeras horas de la mañana de este viernes ante el juez del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Algeciras, que se ha hecho cargo de la investigación. Las detenciones, así como diversas entradas y registros en varios inmuebles, tuvieron lugar el pasado miércoles en diversos puntos del Campo de Gibraltar y Ceuta, además de en Chiclana.

La Fiscalía Antidroga de Algeciras ha solicitado para los cuatro detenidos su ingreso en prisión provisional por los delitos de pertenencia a grupo criminal, delito contra la salud pública y cohecho.

Según fuentes de la investigación, los dos agentes en activo, con la intermediación del que está jubilado, habrían prestado sus teléfonos encriptados al cuarto de los detenidos, quien a su vez estaría en contacto con redes criminales vinculadas al tráfico de drogas para venderles información clave, obtenida a través de las escuchas, sobre los movimientos de la Benemérita.

Desde el Instituto Armado siempre se ha venido pidiendo mano dura contra el narcotráfico y predican con el ejemplo, no dudando en actuar contra los elementos que no hacen sino intentar ensucicar la historia de un cuerpo comprometido con la lucha contra esta lacra, una batalla en la que cada año dejan a algunos de los suyos en el camino. En esta ocasión no han dudado en echar el guante a presuntos miembros de su casa que se habrían pasado al lado oscuro.