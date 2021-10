La Guardia Civil pide más mano dura contra el narcotráfico

El coronel jefe de la Comandancia de Cádiz, Jesús Núñez, abandonó este 12 de octubre el clásico discurso comedido y casi clonado de cada año para reclamar a jueces y gobernantes mano dura para luchar contra el narcotráfico. Lo hizo ante una representación de esa gran familia benemérita que pudo al fin reencontrarse en el patio de armas de la Comandancia. La reducción en los contagios del virus permitió el reencuentro, pero lo que sigue al alza es el contagio de la indignación que muchos hombres y mujeres del Instituto Armado sienten cuando algunos de sus compañeros, como le ocurrió el pasado año al guardia Agustín Cárdenas Giraldo, pierden la vida en una batalla desigual contra los cada vez más numerosos clanes de la droga que operan en la provincia gaditana. “La Guardia Civil no olvida nunca a los que cayeron en el cumplimiento de su deber ni a sus familias”, dijo Núñez.

En un acto presidido por el subdelegado del Gobierno en la provincia, José Pacheco, y en el que no faltó la imposición de medallas a personal civil y militar, Núñez reconoció que “ha sido un periodo muy difícil el que han pasado los más de 1.500 guardias civiles y sus familias, que componen esta Comandancia. Han tenido que conjugar el interés del servicio, a favor de la ciudadanía, cumpliendo su deber, con el interés familiar, que como siempre ocurre en nuestro cuerpo, se ve sacrificado en beneficio del primero”.

Tras congratularse por poder volver a celebrar el acto en honor de la Virgen del Pilar, la patrona de la Guardia Civil, en el patio de armas, aunque sin la plenitud habitual todavía y con algunas restricciones, Núñez entró en faena declarando que “seguimos siendo punta de lanza y azote de las organizaciones de narcotráfico que utilizan nuestras costas para alijar sus cargamentos de hachís procedentes del norte de África. Sin embargo, es necesario que se nos continúe dotando de más herramientas legales para proseguir con mayor eficacia y éxito esta lucha”.

Fue a continuación cuando se mostró más duro con las leyes que siguen sin caer con la dureza necesaria en las redes logísticas de suministro de combustible de estos clanes, “que continúan siendo una asignatura pendiente”. “Cada vez aprehendemos mayor número de embarcaciones y vehículos que transportan millares de litros de combustible en petacas que no tienen justificación legal alguna. Sin embargo, teniendo plena conciencia de que su destino final es ser empleados por las narcolanchas, sólo se pueden denunciar como meras infracciones administrativas, dada la dificultad de acreditar su vinculación con el narcotráfico. Al ser habitualmente los autores insolventes y no ser titulares de los bienes intervenidos para su transporte, todo ello se suele traducir en una impunidad absoluta”, reconoció el coronel, que considera que estas conductas deberían estar “penalizadas, y no como viene sucediendo actualmente, que salvo que se acredite su vinculación directa con el narcotráfico quedan sin reproche penal alguno. Es necesario que nuestra legislación penal tipifique el mero traslado y almacenamiento de millares de litros de combustible, sin necesidad de acreditar su uso para fines ilegales”.

Núñez también considera muy necesario actuar con más dureza contra las plantaciones de marihuana. “Detrás de esos cultivos se encuentran organizaciones criminales, armadas y muy peligrosas como lo demuestra los tres guardias civiles que resultaron heridos en septiembre del año pasado por disparos de quienes tenían asignada la misión de su custodia”.

En su intervención tuvo palabras de agradecimiento para el ministro del Interior, el secretario de Estado de Seguridad o la directora general de la Guardia Civil, “por el constante y continuo ánimo, apoyo y reconocimiento a la labor que los hombres y mujeres de esta Comandancia, junto a los de la Comandancia hermana de Algeciras, venimos recibiendo”.

José Pacheco

Por su parte, José Pacheco, subdelegado del Gobierno, recordó los durísimos momentos vividos durante la pandemia, cuando la Guardia Civil tuvo un papel fundamental en el cierre perimetral de las localidades gaditanas.

“Hoy –prosiguió– me gustaría destacar también vuestra capacidad para dar lo mejor de vosotros mismos en los grandes acontecimientos que se celebran en nuestra provincia. Este fin de semana, Cádiz ha sido el escenario de una competición tan importante a nivel mundial como la Sail GP. Al evento deportivo se sumó el aspecto lúdico, con un carácter también muy especial porque es el primer gran acontecimiento que celebramos en la ciudad tras el año y medio de pandemia. Todos los que hemos participado de ello lo hemos disfrutado enormemente y vuestro trabajo ha sido fundamental para conseguirlo”.

Aportó Pacheco datos que hablan de la buena labor benemérita. “La provincia ha experimentado una bajada de la criminalidad durante el segundo trimestre de 2021 de 4.5 puntos respecto al mismo periodo de 2019, el último año antes de la pandemia y sin restricciones de movilidad. De este modo, hemos alcanzado la cifra más baja en la serie histórica desde 2010, por debajo de la media de España”.

El subdelegado tuvo un emotivo recuerdo para Agustín Cárdenas. “Mi homenaje a los caídos en actos de servicio y mi recuerdo especial y muy sentido al guardia civil Agustín Cárdenas, que fue atropellado de manera atroz a la entrada de Jerez”.

Con el acto de homenaje a los caídos y los correspondientes vivas a España, al Rey y a la Guardia Civil concluyó el acto.