Cs propone en San Fernando garantizar tratamientos de reproducción asistida en la Seguridad Social

La candidata de Ciudadanos (Cs) por Cádiz y consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha prometido este domingo dar más ayudas a las mujeres que quieran ser madres mediante la técnica de la reproducción asistida, "flexibilizando la edad y garantizando los tratamientos a través de la Seguridad Social, para que no dependa del poder adquisitivo".

Así lo ha manifestado Ruiz en una atención a medios en San Fernando, antes de realizar un paseo por el centro del municipio. Ruiz ha añadido que quiere garantizar que estas mujeres, en una circunstancia de urgencia, "puedan acceder a la sanidad privada y se le desgravaría el IRP". "Proponemos muchos recursos para poder ser madre y formar familias en libertad, es un derecho necesario", ha apostillado.

Asimismo, la candidata de Cs por Cádiz ha propuesto que las familias numerosas "sean familias monoparentales y familias con dos hijos", para que "tengan recursos y ayudas", mientras que "las familias numerosas actuales se considerarían en régimen especial".

Ruiz ha puesto de relieve que "en la formación naranja contamos lo que hemos hecho durante estos casi cuatro años", ya que "es la mejor carta de presentación". "Me ruborizan las promesas que saben que no van a cumplir, me parece tomar el pelo a los andaluces".

Además, ha recalcado que Ciudadanos "es la única garantía para que siga el cambio y la transformación", puesto que "hemos pasado de estar en el vagón de cola a tener todos los ranking en positivo, siendo la primera en creación de empleo, en exportaciones e inversiones".

"El desarrollo económico se ha conseguido gracias a las políticas liberales de Cs y se ha demostrado que no hay que elegir entre crecimiento económico y garantía de derechos y bienestar social", ha explicado Ruiz, enfatizando que "un pacto PP-Vox va a acabar con los derechos sociales, Cs tiene que seguir en el gobierno para seguir con el cambio".

Sobre el municipio de San Fernando, ha detallado que "el tranvía simboliza el gobierno del PSOE", ya que "ha estado parado 20 años, una demanda histórica que el Gobierno actual ha conseguido sacar adelante y en breves será una realidad". "Hay otras cuestiones históricas en San Fernando que se han conseguido, como el Hospital de San Carlos, abandonado por el PSOE desde 2010, o el centro de Salud de Camposoto", ha concluido.