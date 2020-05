Coronavirus Cádiz: Las ventas de coches caen un 98% en el “mes horribilis”

La provincia de Cádiz matriculó 1.226 turismos y todoterrenos en abril de 2019. El mes pasado, 24. Registró, pues, un descenso de un 98,04% en las matriculaciones en “el mes horribilis de la automoción española”, como lo califican los vendedores de automóviles.

La crisis sanitaria ya golpeó el pasado marzo al mercado del automóvil pero ahora el desastre ha sido mayúsculo. En Andalucía, únicamente Sevilla, Almería y Huelva marcan descensos por debajo del 98% en abril (aunque Sevilla lo hace con un 97,98%) por lo que la provincia de Cádiz forma parte del quinteto que constituye el grupo de cabeza en “la mayor caída del mercado de la historia”, como señalan los representantes de los concesionarios.

El acumulado del año indica que las matriculaciones han descendido en Cádiz un 48,16%. De los 5.286 turismos y todoterrenos matriculados en los cuatro primeros meses de 2019 han pasado a los 2.740 que ha habido de enero a abril de este año. Son datos del canal particular, el que refleja las ventas que hacen los concesionarios y el verdadero estado del mercado.

Abril de 2020 se quedará en la memoria como el peor registro de matriculaciones, comenta Noemí Navas, directora de comunicación de la asociación de fabricantes de automóviles Anfac. “Pero esperamos que sea un caso aislado, provocado por las restricciones de actividad y movimientos del estado de alarma”.

No por esperada es menos preocupante la mayor caída del mercado de la historia, apunta por su parte Raúl Morales, director de comunicación de la asociación de concesionarios Faconauto. “La apertura de los concesionarios el próximo día 11 “reactivará de nuevo el sector, anota, pero no lo suficiente: “Esperamos una evolución muy lenta de las matriculaciones, que no podemos permitirnos, porque sabemos del impacto que unas ventas de coches bajas tienen sobre la economía, el empleo o la confianza del consumidor”.

La vuelta a la actividad comercial (con cita previa, cumpliendo con las medidas de seguridad y los protocolos sanitarios) no va a suponer la recuperación inmediata del mercado, coincide en explicar Tania Puche, directora de comunicación de la asociación de vendedores de automóviles Ganvam. “Y esto es una mala noticia por la relación directa que tiene este sector con el PIB y la tasa de paro”, advierte Puche.

Es, por tanto, urgente la puesta en marcha de un plan de estímulo de la demanda, considera la portavoz de Anfac. “De no tomarse medidas”, señala Noemi Navas, “el parque automovilístico se deteriorará aún más por efecto de esta crisis, por lo que se debe incentivar la sustitución y baja de los vehículos más antiguos y contaminantes impulsando las entregas de vehículos eficientes y más seguros”.

El portavoz de Faconauto cree que es necesario reactivar la demanda desde el arranque de las ventas en mayo. “El sector pondrá de su parte”, afirma Raúl Morales, “pero esta situación excepcional requiere de un impulso desde las Administraciones con medidas ágiles y de fácil aplicación que tendrían efectos visibles y que paliarían esta tendencia”.

Morales sostiene que es la compra de vehículos que hacen las familias y las empresas lo que impulsa al resto del sector y que eso es lo que hay que salvaguardar. “De lo contrario”, pronostica, “veremos cómo las matriculaciones se acercan a las 700.000 unidades este año, que podría ser también el peor de los últimos veinte años si no tomamos medidas ya”.