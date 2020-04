El coronavirus provoca en Cádiz un "descalabro histórico" en las ventas de coches

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos descendieron en la provincia de Cádiz el pasado marzo un 69,3% en relación con ese mes de 2019. Como señalan los responsables de los concesionarios, “el descalabro es histórico”. El mercado del automóvil había iniciado el año con caídas en la provincia pero la crisis del coronavirus ha paralizado las ventas en todo el país y la situación se ha vuelto especialmente complicada para el sector. Los vendedores dan el año por perdido y alertan sobre las consecuencias que esto tendrá para el empleo.

Cádiz no está, no obstante, entre las provincias andaluzas que registran un mayor descenso en las matriculaciones en marzo. Por delante tiene a Córdoba, con una bajada de un 75,2%, a Jaén (-73%) y a Málaga (-72,2%). También a Sevilla, aunque sólo un poco, con un -69,6%. Son datos del canal particular, el que refleja las ventas que hacen los concesionarios y el verdadero estado del mercado.

El acumulado del año sitúa a la provincia de Cádiz como la que menos descenso anota en Andalucía. Un 33,1% menos de matriculaciones de turismos y todoterrenos en el primer trimestre de 2020 respecto a ese mismo período de 2019. Es un porcentaje alejado del 39% de bajada que acumula Sevilla o del -38,8% de Córdoba.

En todo caso, marzo ha sido un mes con unos registros de ventas “sin parangón” en la historia de las matriculaciones en Cádiz y en España, apunta Noemi Navas, directora de comunicación de la asociación de fabricantes de automóviles Anfac. En marzo de 2019 fueron matriculados en la provincia de Cádiz 1.425 turismos y todoterrenos en el canal particular. El mes pasado, 437.

“Nos encontramos como país”, dice Navas, “ante una de las crisis sanitarias más complejas y duras enfrentadas jamás. Las ventas están paralizadas y esta situación se prolongará, al menos, mientras dure el estado de alarma porque el principal objetivo es superar la pandemia”.

La portavoz de Anfac cree que es posible volver rápido a donde se encontraba el mercado. Pero que será necesario para lograrlo un plan de choque de relanzamiento del sector. Un plan, señala, “que recoja medidas específicas para la automoción que sirva para recuperar rápidamente el mercado y la producción, con unos planes de ayuda a la compra que se centren ahora en la renovación integral del parque”.

“Las cifras hablan por sí mismas: el descalabro en las matriculaciones es histórico”, comenta el director de comunicación de la asociación de concesionarios Faconauto, Raúl Morales. “Con los concesionarios cerrados”, añade, “esperamos un mercado inexistente o con caídas cercanas al 90% los dos próximos meses. Pese a ello, deberíamos aspirar a tocar fondo antes de que acabe el primer semestre y trabajar duro en la segunda mitad del año para arrancar de nuevo el sector”.

El parón de la actividad como consecuencia de la crisis del coronavirus ha hecho que durante el estado de alarma las matriculaciones lleguen a caer diariamente cerca del 90%, advierte Tania Puche, directora de comunicación de la asociación de vendedores de automóviles Ganvam.

“Teniendo en cuenta que las redes de distribución operan con márgenes inferiores al 1% sobre la facturación”, anota Puche, “esta situación supone, lógicamente, dar ya el año por perdido, con las consecuencias que esto va a tener sobre el empleo. Por supuesto que lo primero es la salud, pero también hay que evitar la destrucción de puestos de trabajo para que la segunda prioridad, que es la economía, no colapse”.