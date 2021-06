Cientos de trabajadores de Airbus se manifiestan en Madrid contra el cierre de Puerto Real

Cientos de trabajadores de Airbus han secundado este viernes la marcha desde la factoría de la compañía en Getafe hasta el Ministerio de Industria convocada por el sindicato CGT para rechazar el cierre de la planta que el fabricante de aviones tiene en Puerto Real.

En declaraciones a Efe, el secretario general de Industria de CGT, Miguel Fradique, se ha mostrado satisfecho con el resultado de la marcha ya que, a pesar del intenso calor, "ha sido bastante secundada". Según sus datos, más de 500 trabajadores han acudido a la convocatoria.

Con esta marcha, CGT pide que no se cierre la planta de Puerto Real, con el traslado de las plantillas a otros centros, y que haya una carga de trabajo industrial a medio y largo plazo, para que esta situación no se vuelva a dar en los próximos años.

Airbus continúa negociando con los sindicatos CCOO y UGT tras su propuesta conjunto junto al Gobierno del 18 de mayo, que incluía la consolidación de las dos plantas de la empresa en Cádiz (Puerto Real y Puerto de Santa María) en una sola. La compañía ha instado a las partes a alcanzar un acuerdo antes del 30 de junio.

Además, la compañía sigue trabajando para buscar alternativas para los 460 empleados que quiere recortar en España, ante lo que el Gobierno, CCOO y UGT propusieron evitar despidos forzosos mediante la aplicación de medidas alternativas, como un ERTE a largo plazo o movilidad interna

Desde CGT, defienden que la intención de esta compañía es el desmantelamiento de la planta de Puerto Real, con el traslado de las cargas de trabajo y las plantillas a otros centros, lo que provocaría un gran daño en una zona muy afectada por el desempleo.