Airbus mete prisa a los sindicatos: El acuerdo sobre Puerto Real se debe cerrar antes del 30 de junio

Este jueves se ha celebrado la enésima jornada de protestas en Airbus Puerto Real con una manifestación que partió de la Planta de El Trocadero, en Puerto Real, sobre las doce del mediodía, a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz. La movilización se producía después de una tensa mañana en la que los trabajadores pararon la producción tras conocer la reunión que la dirección de la planta de Puerto Real había mantenido con algunos mandos de la misma, en la que, según fuentes sindicales, les “animó a marcharse a la planta del CBC de El Puerto y les dijo que era lo mejor que podrían hacer”.

Unas declaraciones que provocaron el enfado del comité de empresa que solicitó una reunión urgente con la dirección. “Entendemos que hoy el director no ha tenido su mejor día y debe tacharlo con un rotulador gordo de su calendario. Un director no está para emitir opiniones, por eso hemos recriminado su actitud y vamos a fiscalizar las reuniones del director con los trabajadores, estando presente. Si sigue vertiendo opiniones personales de este tipo, tendrá siempre en frente al comité”, dijo Juan Manuel Trujillo antes de iniciar la marcha.

El presidente del órgano de representación de los trabajadores insistió una vez más en que el futuro de la planta de Puerto Real pasa por la hibernación, por no trasladar carga de trabajo a ninguna planta y prolongar los ERTE. Todo mientras el mercado de aviones “se recupera al calor de la recuperación de la pandemia”, dijo Trujillo, insistiendo en el que el anunciado Centro Tecnológico Aeronáutico de Industrias 4.0, “que debe estar controlado por la SEPI”, se cree en las instalaciones de Airbus Puerto Real, en concreto en los más de 7.000 metros de la Nave A05.

La idea que tienen clara los trabajadores no va en la línea de lo que plantea la empresa ni de lo que las propias federaciones sindicales de CCOO y UGT y el Ministerio de Industria han trasladado a la compañía. El comité de empresa de Airbus Puerto Real se desmarca una vez más de lo que las federaciones de los sindicatos mayoritarios están defendiendo, y así lo han trasladado a sus compañeros en Madrid. Pero, “aún no tenemos respuesta oficial. Conocen nuestra posición y esperamos que asuman y se tenga en cuenta la opinión de los trabajadores de esta planta por encima de cualquier otra cuestión. No vamos en contra de un acuerdo general, pero sí de quien determine que la solución pasa por el cierre de esta planta. En ese guarismo, tenga las siglas que tenga, se va a ver frente a los trabajadores, la opinión pública y la representación parlamentaria de Andalucía”. Recordó en este sentido la moción aprobada en el Senado y la que se va a presentar al respecto en el congreso de los Diputados.

Justo cuando arrancaba la protesta de este jueves finalizaba la reunión del comité Intercentros con la dirección de la empresa para encontrar acuerdos sobre el futuro de Airbus en la Bahía de Cádiz. “Lo que hemos sacado en claro es que la empresa parece que tiene prisa y que quiere cerrar el acuerdo antes del 30 de junio”, explicó a este periódico el delegado sindical de CGT Puerto Real Juan Antonio Guerrero, que forma parte del Comité Intercentros. Esa fecha del 30 de junio es la marcada para el fin del ERTE que afecta a la planta de Puerto Real, que se amplió hace 10 días.

“Nos dicen a los sindicatos que lleguemos a un acuerdo y que demos un sí o un no a la propuesta que plantea la empresa que es la que ya trasladaron las federaciones de Industria de UGT y CCOO junto con el Gobierno. El acuerdo es ese, con alguna modificación en cuanto a los ERTE, pero nada más. Desde luego, desde CGT no vamos a apoyar el cierre de Puerto Real”, manifestó.

Este jueves la empresa ha insistido en que no se ha tomado ninguna decisión sobre Puerto Real y que sigue abierta la negociación con los sindicatos tomando como base con la propuesta recibida el pasado mes de mayo que consensuaron Gobierno y los sindicatos.

Fuentes de Airbus se remitieron a la comunicación institucional emitida el 18 de mayo, en la que valoraban "positivamente esta constructiva propuesta" a la par que agradecía al Gobierno español "su intermediación y apoyo". "Esta propuesta servirá de base para el diálogo y las negociaciones con los representantes sociales de los trabajadores en los próximos días, con la intención de llegar a una solución satisfactoria para todas las partes lo antes posible", insistió la compañía.

Entre otras medidas, la propuesta recogía la consolidación en un solo centro de las actividades industriales en la Bahía de Cádiz y la creación de "un centro de industria 4.0 en Puerto Real gestionado por el Gobierno de España". Asimismo, se intentará "evitar en todo lo posible" los despidos forzosos como consecuencia de la reestructuración de las divisiones de construcción civil y Defensa y Espacio de Airbus "a través de la implementación de medidas alternativas, incluyendo un ERTE a largo plazo, movilidad interna y medidas voluntarias sujetas a nuevas negociaciones con los representantes sociales de Airbus".