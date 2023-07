23-J en Cádiz: Diez partidos, 13 escaños en juego y un millón de votantes para repartirlos

Y apenas ocho semanas después llegan unas nuevas elecciones. Nadie las esperaba a estas alturas del año, y más en pleno verano con las dificultades que ello conlleva, pero así lo decidió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la noche electoral de los comicios locales del pasado 28 de mayo. Los pésimos resultados obtenidos por el PSOE en las urnas llevaron de manera inesperada al también secretario general de este partido a adelantar unas elecciones generales que estaban previstas en principio para el próximo diciembre. Y la fecha elegida fue la de este domingo 23 de julio, con medio país de vacaciones y con muchos de estos veraneantes descansando estos días precisamente en la provincia de Cádiz.

La cita electoral de hoy, la tercera en apenas 13 meses, presenta tres cifras claves y es que más de un millón de personas residentes en esta provincia están llamadas a elegir a los dirigentes que ocuparán los 13 escaños asignados a esta circunscripción (nueve diputados nacionales y cuatro senadores) y que pertenecen a las diez formaciones políticas que presentaron en tiempo y forma sus candidaturas para estas elecciones generales. Estos nueve diputados y cuatro senadores representarán a Cádiz en la XV legislatura que echará a andar el próximo 17 de agosto, que es la fecha prevista para la constitución de las dos cámaras que conforman las Cortes Generales.

Una de las novedades de estas elecciones generales en la provincia de Cádiz está, aparte de en la fecha elegida para votar, en la profunda renovación que habrá en los representantes electos por esta circunscripción. Y es que de los 13 diputados y senadores por Cádiz que concluyeron la legislatura anterior hasta siete, la mitad, no se presentan a la reelección, bien por decisión propia, bien porque sus partidos no cuentan con ellos o bien porque la formación política a la que pertenecen simplemente no concurre a estos comicios. Serían los casos de las socialistas Eva Barco, María Jesús Castro y Gemma Araujo, Agustín Rosety (Vox), Pepe Ortiz (PP), José Luis Bueno (IU) y María del Carmen Martínez (Ciudadanos).

Por el otro lado hay siete dirigentes que aspiran a mantener sus escaños en Madrid, aunque unos tienen más opciones que otros. Serían los casos de Alfonso Moscoso, Cándida Verdier y José Ramón Ortega por el PSOE, José Ignacio Landaluce, Ignacio Romaní y María José García-Pelayo por el PP y Carlos Zambrano por Vox. A destacar que Ortega figura en la lista socialista al Senado cuando ha sido diputado nacional los tres últimos años y que García-Pelayo es incluida ahora igualmente en la lista al Senado por el PP después de haber sido diputada hasta mediados de 2022 para ser elegida a partir de esa fecha senadora pero por designación autonómica.

Debido a las fechas del año en las que estamos, esta jornada electoral está marcada igualmente por el repunte histórico del voto por correo y también por las dudas de si a primera hora de la mañana lograrán estar formadas todas las mesas electorales, a la vista de los inconvenientes encontrados en algunos puntos para notificar su designación a los presidentes, vocales y suplentes de las mismas.

En total en la provincia se han dispuesto urnas en un total de 1.528 mesas electorales que están distribuidas en 576 locales habilitados para ejercer este derecho en los 45 municipios gaditanos. En la suma global se han repartido 8,6 millones de papeletas de votación.

Más de un millón de personas empadronadas en la provincia de Cádiz, en concreto 1.017.915, podrán votar en estas elecciones. De este total de potenciales votantes, 986.855 residen en la provincia y 31.101 en el extranjero.

A este censo se incorporan 51.056 nuevos electores que en las anteriores elecciones generales, las celebradas el 10 de noviembre de 2019, no pudieron hacerlo al no tener entonces la mayoría de edad.Por otro lado, para garantizar la seguridad en la jornada electoral de hoy se cuenta con la presencia de un total de 3.150 efectivos policiales de los que 1.400 serán policías nacionales, 1.393 serán guardias civiles y los 357 efectivos restantes corresponden a varias Policías Locales.

El dispositivo de organización, que comenzó la pasada madrugada, suma otros 640 representantes de la Administración en los colegios electorales y 4.584 miembros de mesa (presidentes y vocales) que también forman parte de la logística electoral.

Este dispositivo se dará por finalizado a las 08.00 horas de mañana, una vez concluidos los recuentos provisionales y los actos de las formaciones políticas.