Burger King inaugura su primer restaurante en Alcalá de los Gazules

Burger King España, sociedad que pertenece a Restaurant Brands Iberia, ha inaugurado su primer local en Alcalá de los Gazules. Con esta apertura, la cadena de restauración ha creado 30 nuevos empleos locales, que se suman a los más de 1.000 puestos de trabajo generados en la provincia, los más de 6.000 de la autonomía, y los más de 30.000 de España, cifra que refuerza la posición líder de la compañía como una de las principales marcas más empleadoras del país.

"Abrimos nuestro primer restaurante en la localidad gaditana de Alcalá de los Gazules para que sus vecinos puedan disfrutar del auténtico sabor a la parrilla, ahora más cerca que nunca. A la vez, seguimos creciendo de forma sostenible, impactando de forma positiva a través de la generación de empleo en la provincia de Cádiz, donde ya contamos con más de 1.000 profesionales en nuestro equipo en más de 15 municipios", ha comentado Jorge Carvalho, director de marca Burger King España.

En el acto de apertura han estado presentes el alcalde de Alcalá de los Gazules, Javier Pizarro y el director general de Grupo Abades, franquiciado de Burger King, Julián Martín. Javier Pizarro se ha mostrado muy satisfecho, indicando que "Abades Áreas apuesta por la situación y la localización geográfica y estratégica de Alcalá de los Gazules, lo que vendrá a redundar en beneficio de la creación de empleos en la localidad".

Por su parte, Julián Martín ha dado la bienvenida, señalando la importancia de la culminación de este proyecto, el primero en la provincia de Cádiz de la compañía. "Las áreas de servicio de Abades no son solo lugares de referencia para el viajero en ruta de descanso y calidad en todos los servicios que ofrecen, sino que también son auténticas dinamizadoras de la economía de las zonas donde se implantan, suponiendo una apuesta decidida por las zonas rurales, su forma de vida y que combaten la llamada España vaciada".

El nuevo establecimiento, situado en el área de servicio Abades, en la salida 42 de la Autovía A-381, en Alcalá de los Gazules, Cádiz, cuenta con 300 metros cuadrados de superficie y ofrece servicios como su sistema de refill de bebidas (posibilidad de rellenar gratuitamente los refrescos), TakeAway, Kioscos y la presencia de WiFi en todo el local. Así, con esta nueva inauguración, Burger King España cuenta ya con más de 200 restaurantes en la autonomía, de los cuales 35 se ubican en la provincia de Cádiz.

El restaurante cuenta con imagen Royal de Burger King España, una decoración en la que destaca el uso del roble blanco con matices suaves que permiten enmarcar el conocido lema de la cadena Home of the Whopper, creando así un entorno confortable y agradable. Además, la combinación de cemento y ladrillo negro, junto con las instalaciones vistas y la iluminación enmarcan un estilo idóneo para la rotulación y los muebles de diseño vibrante y colores vivos de la sala. De este modo, el restaurante se convierte en un espacio único con una variedad de asientos para que los clientes elijan dónde disfrutar de las icónicas hamburguesas a su manera, siguiendo el lema de los orígenes de la marca 'Have It Your Way'.