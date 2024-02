El restaurante Transvaal de Cádiz pasa a mejor vida

Buena cocina, buen trato con el cliente, ambiente agradable y ubicado en un lugar más que paseable, el restaurante Transvaal, ubicado en el número 13 de la avenida de Andalucía ha colgado el cartel de "Se traspasa", lo que ha provocado cierta sorpresa en un vecindario ya habituado a tener este establecimiento como punto de referencia.

Pero se trata de una decisión más que meditada, tal y como cuenta su actual propietario, el empresario Faustino Gómez Rodríguez, que a sus 68 años de edad decidió a finales del año pasado que había llegado la hora de dar el cerrojazo, dejar lo mejor posible a sus empleados y traspasar el negocio, siempre con la esperanza de que el que lo coja siga adelante con la tradición hostelera del local, "aunque ya evidentemente una decisión personal"

Este restaurante o, mejor dicho, el bar de tapas, fue inaugurado el 3 de junio de 2002 y empezó abriendo todos los días de la semana, aunque en las últimas fechas, había un día de la semana que permanecía cerrado para el descanso del personal. Tenía oferta tanto para el desayuno como para el almuerzo o las cenas.

Faustino Gómez recuerda con simpatía que la llamada del Diario ha sido la tercera que ha recibido a lo largo de este lunes para preguntar por el local, a pesar de que ya lleva cerrado todo lo que va de año, ya que fue el 31 de diciembre cuando liquidó a su personal y optó por cerrar las puertas de un negocio que ha logrado mantenerse con éxito y siempre repleto de público tanto en su terraza como el sus dos salones interiores. Así, comenta que ya han sido más de cincuenta las llamadas recibidas para pedir información pero "unos por una cosa y otros por otra, no suelen repetir la llamada, a pesar de que la renta mensual que se pide aquí no puede ser más atractiva, ya que no llega ni de lejos a los dos mil euros al mes".

Según comenta este hostelero el local cuenta con unos cien metros en su planta baja y unos 70 en una planta superior y con una terraza para más de una decena de mesas, en una ubicación privilegiada, sobre todo por su cercanía con varios edificios oficiales del entorno como son la Delegación de Trabajo o incluso Hacienda. A este público se unía mucha clientela fija e incluso muchas personas mayores del vecino barrio de Bahía Blanca que tenían ya por norma comer en este establecimiento, ya que contaba con menús diarios a un precio perfectamente asumible.

Faustino insiste en que el negocio se ha cerrado porque su edad así se lo ha impuesto pero la salud del establecimiento ha sido muy buena hasta el momento del cierre a finales de 2023.

El nombre de Transvaal le viene porque esa zona de Puertatierra era conocida como la zona del Transvaal y, de hecho, estaba reconocida como una parada más del tranvía que el siglo pasado circulaba por las calles de Cádiz.

La ubicación de este bar de tapas tiene tanto tiempo como el edificio que lo acoge y anteriormente existía un restaurante Transvaal que se ubicaba justo en la acera de enfrente, también en la Avenida.

Cabe recordar que El Transvaal ha logrado algunos premios en rutas de la tapa y, en su carta ofrece platos tan gaditanos como los "lomos de caballa ya limpios con piriñaca o lomos de dorada a la sal o a la plancha, sin dejar de lado las tostas o varias propuestas de huevos rotos además de especialidades conocidas del Transvaal como el pastel de pollo en salsa de Jabugo, los San Jacobos de lenguado, las croquetas de puchero, las albóndigas al roquefort o una peculiar versión de los garbanzos con langostinos", tal y como destaca el periodista Fernando Santiago en su blog La Venia.