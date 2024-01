Blanca Flores: "Me hace especial ilusión que hayan pensado en una mujer y en una gaditana para el cargo"

"No puedo hablar de la Subdelegación, porque aún no he sido nombrada oficialmente. Pero del año Quiñones puedo contar todo lo que queráis". Así, entre risas, reaccionó este jueves Blanca Flores ante el anuncio de su designación como nueva subdelegada del Gobierno en Cádiz, en sustitución de José Pacheco.

En un comunicado remitido por el Gobierno este mismo jueves se informaba que el delegado del Ejecutivo de Pedro Sánchez en Andalucía, Pedro Fernández, ha propuesto el nombramiento de Blanca Flores como subdelegada en Cádiz. Sin embargo su toma de posesión no se formalizará hasta el próximo 2 de febrero, en un acto que se celebrará en la Delegación del Gobierno en Andalucía, con sede en la plaza de España de Sevilla.

En declaraciones a este periódico Blanca Flores se ha limitado a asegurar que le hace "especial ilusión" que para asumir esta responsabilidad el Gobierno de España "haya pensado en una mujer y que además sea de Cádiz". Del mismo modo, se considera una buena conocedora de la realidad de Cádiz "porque estoy harta de currar por toda la provincia" debido a sus diferentes responsabilidades en la Delegación Territorial de Educación en Cádiz.