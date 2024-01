Alejandro Sanz y Rosalía se alían para sorprender al jerezano Manuel Alejandro

Los Reyes Magos también llegaron con una sorpresa muy especial a la casa de Manuel Alejandro. El compositor jerezano se encontraba en el salón de su residencia viendo la televisión cuando Alejandro Sanz entró por la puerta informando que había traído un "regalito". "Mira, es que me la he encontrado en la calle y digo, pobrecita, vamos a darle un café aunque sea", comentaba divertido dando paso a Rosalía. "Pero tú qué haces aquí", le preguntaba un sorprendido Alejandro, "pues te he venido a ver", repondía de lo más espontánea la cantante catalana. "Te dije que vendría, no te lo dije? Yo lo decía de verdad", le recordaba la autora de temas como 'Despechá' o 'Bizcochito'.

Alejandro Sanz fue el encargado de compartir el momento a través de X (antes Twitter): "Hablando de reyes y reinas, ayer compartí con dos de sus majestades y os puedo asegurar que la magia estaba presente. Así, queda escrito un capítulo más en la historia de la música. Gracias padrino Manuel Alejandro y a mi hermadrina @rosalia por apretarme el corazón. Os deseo una noche llena de deseos cumplidos. Fdo: Melchor".

El madrileño compartió algunas cuantas fotos y un vídeo del emotivo encuentro.