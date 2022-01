Airbus anuncia la contratación de 6.000 trabajadores a nivel mundial en 2022

Airbus ha anunciado este miércoles un ambicioso plan de empleo con el que busca contratar a más de 6.000 nuevos trabajadores a nivel mundial a lo largo de 2022. La iniciativa forma parte de su "hoja de ruta para la descarbonización" y busca preparar a la compañía para el nuevo escenario económico que se avecina tras la pandemia.

“Airbus ha demostrado resiliencia durante la crisis de COVID y ha sentado las bases de forma audaz por el futuro de la aviación sostenible. Esto sólo puede lograrse adquiriendo los talentos adecuados en las habilidades que nos ayudarán a que nuestras actividades crezcan a medida que salgamos de la crisis, mientras se prepara la transformación a largo plazo de la compañía”, ha afirmado Thierry Baril, director de Recursos Humanos de Airbus.

“Tras esta ola inicial de reclutamientos, que tendrá lugar en todo el mundo y en todos nuestros negocios, el número de contrataciones externas se reevaluará antes de mediados de 2022 y en consecuencia ajustaremos nuestras necesidades", ha agregado el directivo en un comunicado.

"No solo buscamos adquirir las nuevas habilidades que Airbus necesita en el mundo posterior al COVID, sino que también haremos todo lo posible para reforzar la diversidad en toda la compañía, fomentando una cultura segura e inclusiva y reforzando al equipo de Airbus para que esté preparado para liderar el sector aeroespacial sostenible", ha señalado Thierry Baril.

Según Airbus, en torno a una cuarta parte de las contrataciones se centrarán en adquirir nuevas habilidades que sustenten "los proyectos y la ambición a largo plazo de la empresa, en particular en los campos de la descarbonización, transformación digital y tecnología cibernética". Asimismo, un tercio de la contratación total se destinará a jóvenes graduados.

Este plan de contrataciones coincide en el tiempo con la reestructuración que acomete la compañía en la Bahía de Cádiz y que supondrá en 2024 la clausura de la planta de Airbus en Puerto Real para centralizar todas sus operaciones industriales en el Centro Bahía de Cádiz (CBC) de El Puerto de Santa María. La compañía se ha comprometido con UGT y CCOO a mantener los empleos directos en la Bahía, y los sindicatos confían en que se llegue al millar de puestos de trabajo que existían en el año 2019, antes de la pandemia.

La reestructuración implica la ampliación las instalaciones del CBC del Puerto de Santa María para asumir la carga de trabajo de la planta de Puerto Real, y la factoría portuense dejará de estar adscrita a la división militar para depender a partir de ahora de Airbus Operaciones, que agrupa el negocio de construcción civil.

El CBC agrupará así todas las actividades actuales y futuras de los programas de la división civil del A320, A330 y A350 en la Bahía de Cádiz, aunque se prevé modernizar y ampliar las líneas de producción del A320, el programa estrella de Airbus.

Cabe recordar que la fábrica de Puerto Real, sentenciada por Airbus por el fin del A380 y la crisis del coronavirus, participa en el programa del A320 con la producción de los timones de altura, para lo que aprovechó máquinas sobrantes de la línea del superjumbo. Además, Puerto Real se encarga del montaje de varias piezas móviles para el A330 y participa también en el programa del A350, el más moderno de Airbus, con el ensamblaje de cajones laterales.

El CBC de El Puerto también trabaja en los programas civiles de Airbus aunque estaba adscrita nominalmente hasta ahora a la división militar. La planta se encarga de la producción de piezas metálicas y el recubrimiento de los motores del A320. El CBC asumirá todas las líneas de producción de Airbus en la Bahía en el tercer trimestre de 2024, momento en el que se prevé echar el cierre a la planta de Puerto Real

El A320 supuso en 2021 casi el 70% de los aparatos entregados por la compañía el pasado. En cambio, la comercialización de modelos de doble pasillo, que son en los que está especializada la filial española de Airbus Operaciones, sigue en cifras muy inferiores al periodo prepandémico. Del A350, el modelo más moderno de Airbus y en el que también trabaja buena parte de la industria auxiliar gaditana como Alestis, sólo se entregaron 55 unidades, cinco menos que en 2020. Del A330 apenas se contabilizaron 18 entregas, una menos que en 2020. Y por último, se cerró la historia industrial del A380, el gigante que justificó la construcción de la planta de Puerto Real, con la entrega de los cinco últimos aviones a sus clientes.

El ostracismo de los aviones grandes se percibe también en los encargos. De los 711 pedidos brutos contabilizados en 2021, la familia A320neo representó 661, a los que hay que añadir 64 del A220. En cuanto a los pedidos de las aeronaves de gran capacidad, sólo se han contabilizado 46 encargos, que incluyen 30 del A330 y únicamente 16 del A350 (el modelo más innovador del fabricante europeo), de los cuales 11 fueron de su nueva versión de carga.

El grupo europeo reiteró la semana pasada que no espera que la demanda aviones de mayor tamaño vuelva al nivel precrisis al menos hasta 2024 o 2025. Ante el éxito de la familia A320, el CEO de Airbus, Guillaume Faury, confirmó los planes avanzados el año pasado de aumentar la cadencia de producción de 45 unidades mensuales a 65 en el segundo trimestre de 2023. El directivo no quiso ir más allá de ese horizonte, aunque reconoció que Airbus está trabajando en particular con sus proveedores para continuar esa aceleración de la producción en 2024 y 2025.

El año pasado la compañía ya trasladó a sus proveedores contemplen que la producción del A320 podría escalar hasta las 70 unidades mensuales en el primer trimestre de 2024. A más largo plazo, Airbus estudia la posibilidad de alcanzar una cadencia de 75 para 2025, lo que supondría un récord, aunque todavía no hay confirmación oficial. La razón estriba es que con los 7.082 aviones que tenía en la cartera de pedidos al finalizar el pasado año, en su inmensa mayoría de esa familia A320, el tiempo de espera teórico de una compañía que comprara ahora podría ser de hasta siete años.