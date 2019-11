Nadie sabe mejor que los alcaldes de los municipios implicados las molestias que el estado actual de la carretera Arcos-Antequera origina a sus vecinos. Por eso hemos querido recabar las opiniones de los regidores de cuatro de estos municipios. Entre ellos hay dos del PSOE (Olvera y Algodonales), uno de IU (Bornos) y otro de AxSí (Villamartín). Así ven ellos el presente y el futuro de la A-384.

Francisco Párraga (PSOE). Olvera: “El PP tendría que darse prisa en hacer esta autovía porque la prometió”

Esta obra es una reivindicación muy antigua. Esta carretera es un eje fundamental en las comunicaciones de Andalucía. Se trata de la antigua Jerez-Cartagena. Ya en tiempos de Primo de Rivera se planificó un ferrocarril que nunca se llegó a hacer y que hoy es la Vía Verde de la Sierra. Se pensó porque era la salida comercial natural de la Bahía de Cádiz y también porque entonces los conflictos con Marruecos eran muy habituales y esa obra evitaría que las tropas quedaran aisladas. Son antecedentes históricos de por qué se trata de una vía de comunicación fundamental que debe ser desdoblada y que para las administraciones tendría que ser prioritaria. La Junta, bajo la administración socialista, estaba preparando un proyecto de desdoble y la primera actuación iba a ser en las zonas con mayor conflicto, para oxigenar la carretera. Era una inversión pensada para que verdaderamente sirviera para potenciar la Sierra. Ahora que gobierna el tripartito de derechas no sé lo que hará, pero el PP lo llevaba en su programa electoral como una de sus banderas, así que se debería dar prisa para cumplir esa promesa. En el caso de Olvera, donde contamos con un tejido empresarial, y sobre todo cooperativo, de cierta fortaleza, dar mayor capacidad a nuestra principal vía de comunicación es un modo de que nuestros productos puedan tener una mayor movilidad. Desde primera hora de la madrugada de Olvera va saliendo gente de estas empresas para distribuir sus productos. También, como el resto de los pueblos de la Sierra, estamos teniendo una ligera caída de la población. La principal causa es que los más jóvenes se van a estudiar fuera y Olvera, con 8.000 habitantes, también tiene gente trabajando en otras localidades. De eso es verdad que no tiene la culpa la carretera, pero una autovía en condiciones sí podría contribuir a que los que trabajan fuera pudieran volver a dormir a su casa. Luego está la siniestralidad. Hay un tramo entre Olvera y la frontera con Málaga que es uno de los puntos negros de Andalucía, y también el tramo que nos une con Algodonales, muy sinuoso porque en su día se diseñó el trazado actual que, visto lo visto, no parece el más adecuado.

Hugo Palomares (IU). Bornos: “A los pueblos de la Sierra nos toman como ciudadanos de Segunda División”

El retraso de esta autovía básica es una demostración más de que a los pueblos de la Sierra nos toman como si fuésemos ciudadanos de Segunda División, algo que se ve no sólo en infraestructuras sino también en Sanidad. Nosotros quizá no seamos los más afectados porque, al fin y al cabo, tenemos Arcos a cinco minutos, pero es indudable que nos perjudica a la hora de trasladarnos a otras provincias y esta vía sería la ideal. Aquí hay mucha gente que trabaja en Gibraltar en la construcción y esta vía le facilitaría los traslados. Aparte de lo que tiene de peligrosidad. Es una zona con un gran tránsito de camiones y, aunque hace tiempo que no tenemos que lamentar ninguna desgracia, es evidente que, con los cruces y la incorporación a la vía es una zona peligrosa. También afecta al turismo. En Bornos tenemos, por ejemplo, el castillo Palacio de Ribera, una auténtica rareza, pero, claro, quien viene sabe que está porque hay mucho turismo que se queda en Arcos, que es donde finaliza la autovía. Pero lo cierto es que nadie se mueve. Antes, cuando gobernaba el PSOE en la Junta, el PP siempre presentaba una moción sobre la carretera y se apoyaba. Ahora que gobiernan ellos ya veremos.

Juan Luis Morales (AxSí). Villamartín: “Esta carretera no es estratégica para la comarca sino para toda la provincia”

El caso de esta carretera tiene un enfoque equivocado. No se trata de lo que puede afectar a la comarca, sino que es estratégica para toda la provincia. La salida de la provincia tiene más sentido hacia Málaga que hacia Sevilla, por lo tanto es un criterio general de vertebración y no un servicio para los municipios de la Sierra, para los que, naturalmente, su ejecución sería una magnífica noticia. Hasta ahora los criterios que se seguían para hacer una carretera era que se colapsase, solucionando el problema cuando ya estaba sobre la mesa. Siempre nos decían lo mismo: “Cuando los coches se atasquen hablamos”. El problema de esta vía no es de colapso, sino que se trata de una inversión que resuelve un problema de desarrollo económico. Ofrecería, por ejemplo, más posibilidades para el tráfico pesado desde el puerto de Algeciras y, sin duda, daría más fluidez para el turismo. A mí no me gusta reivindicar las cosas de forma airada, sino razonando los motivos. Durante mucho tiempo no se entendía mi postura, ahora parece que un poco más. Lo cierto es que al final todo el mundo está de acuerdo, y por la Junta ya han pasado PSOE, IU y PP, pero nadie da un paso adelante. Bajo la administración socialista se nos dijo que se iba hacer un estudio de los puntos negros y que se trabajaría sobre ellos ya que era imposible asumir el coste del desdoble. Pero es que ni eso se hizo. Ahora veremos cuál es el plan del PP, que siempre ha reivindicado esta carretera pero, claro, gobernar es muy distinto a pedir desde la oposición.

Ángel Acuña (PSOE). Algodonales: “Ya he visto 20 veces la documentación de este proyecto; sólo falta el dinero”

La autovía de la A-384 es un proyecto vital para Algodonales y para toda la comarca. Tenemos que recordar la autovía Jerez-Arcos, que lleva apenas unos 1a años funcionando y que fue un pelotazo porque quitó todas las retenciones que había al cruzar Arcos. Y ahora hay que seguir con esa obra. Yo ya he visto 20 veces toda la documentación de este proyecto. Sólo falta que llegue el dinero. La autovía va a ser fundamental porque va a venir la gente y vamos a vender nuestro polígono, nuestros deportes aéreos, nuestra naturaleza, nuestro pantano y vamos a poder decir que de Cádiz a aquí van a ser sólo 45 minutos y 30 desde Jerez. Y la autovía nos permitirá llegar antes a Antequera, que es una de las ventanas de Andalucía. El PSOE no dejó olvidada esta autovía. Vino la crisis y hubo que elegir entre mantener el sistema sanitario o hacer autovías nuevas. Y se pensó primero en las personas. ¿Si vamos a hacer un frente común con todos los alcaldes para exigir la agilización de esta obra? Lo primero es darle una oportunidad a la Junta, desde la lealtad institucional. Ese margen de confianza va a durar el año que entra. Si vemos que hay una predisposición a acometer esa autovía, perfecto; pero si no, si vemos que se marea la perdiz, plantearemos ese frente común. El momento para materializar esta autovía es ahora y no porque esté otro partido diferente al frente de la Junta sino porque ahora las condiciones económicas son mejores. Si esperamos a que venga otra crisis, no se podrá hacer.