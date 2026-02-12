80 mujeres referentes de la industria gaditana reivindican su papel de liderazgo: "Nadie nos ha regalado el talento"

La industria gaditana y andaluza también tiene nombre de mujer, según la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo. La dirigente ha hecho estas declaraciones en el acto de la II Semana de la Mujer en la Industria, Energía y Minería Andaluza, que se ha celebrado este jueves en la sede del CFA (Centro de Fabricación Avanzada) de Puerto Real.

Durante su intervención, la delegada del Gobierno andaluz ha subrayado: "Debemos sentirnos muy orgullosos del talento de la mujer en nuestra provincia, un talento que nadie nos ha regalado, pues nos han costado muchos años y esfuerzo llegar al lugar que nos correspondía y nos corresponde. Así que gracias por ser un ejemplo para todas las demás mujeres que ven un espejo y reflejo en cada una de vosotras”.

Mercedes Colombo ha destacado “la transformación profunda de nuestro modelo productivo; en ese proceso, el talento femenino es una necesidad, no un complemento. Porque Cádiz es industria, es industria naval, aeronáutica, es energía, es logística, renovable, hidrógeno verde, y todas y cada una de vosotras formáis parte de ello, aportando vuestro trabajo a la innovación en todos estos sectores”.

La máxima representante del Gobierno andaluz en Cádiz ha apuntado que “en la actualidad el 24,4% del empleo industrial en Andalucía es femenino, la cifra ha aumentado pero hay que seguir trabajando para que sea mejor. Desde el Gobierno de Juanma Moreno trabajamos para que esto sea una realidad con varias actuaciones, como la incorporación de la igualdad como eje transversal de nuestra política industrial, el impulso de la formación, el apoyo a las empresas y, sobre todo, generando referentes”.

En este acto, ha añadido, se ha presentado un catálogo provincial digital con más de 80 mujeres de la industria gaditana, "más de 80 historias de esfuerzo y profesionalidad que demuestran el talento femenino de nuestra provincia, que está construyendo el futuro económico de nuestra tierra”.

Sonia Chaves, copropietaria de la empresa CULMAR, Mayte Mateo, programadora EPC en la empresa digital Energy Systems de DSA Grupo, y Esperanza Parra, responsable de Gestión Administrativa y Legal en FIDAMC han intervenido también en este acto.

"No podíamos elegir otro escenario mejor para la celebración de esta segunda edición de la Semana de la Mujer en la Industria, Energía y Minería Andaluza que este Centro de Fabricación Avanzada, en donde queremos poner a disposición de todas las mujeres que lo necesiten para su formación y acceso para liderar sus proyectos. Y queremos informar que en los sectores industriales que acoge el CFA hay empleo, un empleo cualificado, estable y con futuro. Y tanto desde la Consejería de Industria como desde la UCA, impulsamos el papel de las mujeres. Queremos tener presencia femenina en la ciencia andaluza y ser una parte importante en ella. Cádiz tiene presente y tiene futuro industrial. Y ese futuro se construye contando plenamente con las mujeres”, ha concluido Colombo.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Cádiz, Bruno García, el subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, varios delegados territoriales del Gobierno andaluz en la provincia, la senadora Teresa Ruiz Sillero y concejales de los ayuntamientos de Cádiz, Puerto Real y Arcos. La delegada ha agradecido su asistencia a los decanos de los colegios profesionales de arquitectos e ingenieros industriales, por su colaboración con la Junta de Andalucía, así como a los representantes empresariales del Clúster Marítimo Naval de Cádiz, de FEMCA, CEEI Bahía de Cádiz, AGI, Asociación Cádiz Port, Asociación Mujeres Imparables, además de a los miembros de otras asociaciones, empresarias profesionales y emprendedoras.