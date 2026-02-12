Las mujeres ganan de media 6.200 euros menos que los hombres en la provincia, una brecha salarial que se estanca sin mejoras

La brecha salarial de Cádiz se sitúa en el 35,6%, un dato que la coloca como la segunda provincia con esta desigualdad más alta, solo superada por Huelva (36,2%). Para igualarse al salario medio de los hombres, los ingresos de las mujeres deberían incrementarse en 6.200 euros. Son datos del informe elaborado por Comisiones Obreras (CCOO) Andalucía, que ha presentado los datos andaluces y provinciales, para señalar a la parcialidad, la temporalidad y una mayor ocupación en empleos menos reconocidos y peor pagados como la causa de esta diferencia.

"El informe traslada una situación preocupante como suele ocurrir en la provincia de Cádiz, con la tasa de paro más alta, con la parcialidad mayor y con la temporalidad mayor. Eso conlleva que la brecha salarial siga siendo una de las más altas de Andalucía y no muestra una mejora real", apunta la secretaria general de CCOO en Cádiz, Inmaculada Ortega.

Las comparativas muestran que hace 15 o 20 años sí hubo un avance y, sin embargo, en los últimos cinco años se produce un estancamiento. Entre 2013 y 2021 fue acortándose la brecha, desde un 43% a un 35,7%. A partir de entonces, se ha reflejado un incremento hasta el 36,4% en 2022. Los dos años siguientes repiten porcentaje: un 35,6%. Los salarios se han incrementado, expone la sindicalista, pero al ser una subida en paralelo de hombres y mujeres no hay un acercamiento entre géneros.

La entidad explica que el porcentaje sobre cuánto tendría que aumentar el salario de las mujeres sale de la diferencia entre los salarios medios masculinos y femenino, dividida entre el salario femenino.

Llama la atención en la comparación con el resto de Andalucía, las cifras de salario medio que registra la provincia gaditana. Con 23.611 euros al año, el salario medio masculino resulta el tercero más alto de la región, solo superados por Málaga (80 euros más) y Sevilla (987 euros más). Son 1.008 euros más que la media de la comunidad. Por el contrario, el salario medio femenino, que es de 17.411 es el cuarto más bajo de Andalucía. Está a distancia de Málaga (1.679 euros más), Sevilla (1.365 euros más) y Granada (1.277 euros más). Dado ese ránking, está por debajo de la media andaluza (538 euros más).

Cádiz, Algeciras, Jerez

Algeciras cuenta con una de las brechas salariales más altas de Andalucía, con un 59,7%. Los hombres cobran de media 29.014 euros en esta ciudad campogibraltareña, mientras las mujeres llegan a 18.168 euros. Esto es una diferencia de 10.846 euros. Inmaculada Ortega alude al peso del empleo en la industria y el puerto con salarios altos que acaparan los hombres. Jerez muestra una brecha salarial del 22,8%, con una diferencia de 3.942 euros. El salario medio masculino es de 21.269 euros, frente a los 17.327 euros del femenino.

En Cádiz capital, por el contrario, la desigualdad es considerablemente más reducida, del 12,3%, "con un empleo muy relacionado con el empleo público, donde existe una menor brecha salarial". Los hombres tienen un sueldo medio anual de 25.075 euros, con las localidades de Algeciras, Granada (26.164 euros), Dos Hermanas (26.419 euros) y Sevilla (25.953 euros) por encima en el ránking. En el caso femenino, el sueldo medio gaditano es de 22.328 euros, que resulta el segundo mayor, solo superado por Granada (24.896 euros), entre los municipios de más de 100.000 habitantes que se comparan en el informe.

Un problema "cronificado"

"No estamos ante un problema coyuntural, está cronificado", califica Ortega, que, junto a la parcialidad mayor en los contratos de las mujeres y la temporalidad del empleo, se detiene en que la mayor concentración de mujeres en las ocupaciones peor pagadas, la penalización profesional por la atención a los cuidados y por la maternidad. "El mercado laboral de la provincia es frágil, con unos defectos que se multiplican (para las mujeres)", añade.

Más del 50% de mujeres trabajadoras cobran el salario mínimo interprofesional (SMI) o menos. Esta afirmación se da en todas las provincias andaluzas menos Almería que se anota un 48,3% (por sus salarios más bajos en general). Cádiz se sitúa con un 55,5% en el nivel de Córdoba (55,4%), Sevilla (55,8%) y Málaga (56%). Este porcentaje está un punto por encima de la media andaluza, que es del 54,5%. Por el contrario, el 14,8% de las mujeres trabajadoras cobran más de 10 veces el SMI, un dato en el que la media andaluza (15,7%) se ve arrastrada por Málaga, que arroja el porcentaje más alto, con un 21,3%.

Corresponsabilidad

"La brecha salarial no es una decisión del individuo, de la mujer, sino el resultado del reparto desigual de los cuidados, la falta de corresponsabilidad, y la débil implantación de los planes de igualdad. Vamos a instar a la Inspección de Trabajo porque aunque se regularon su aplicación de frágil. En las grandes empresas está más implementado, pero en las pymes, no", deja claro la secretaria general de CCOO Cádiz.

"En Cádiz hay muchos planes de igualdad caducados o que están todavía por cerrar", precisa Loreto Martínez, secretaria provincial de Igualdad. Hay una base para trabajar, pero "hay que insistir en que los cuidados no son solo cosas de mujeres". "Los hombres deben saber que la ley les ampara, que pueden ejercer la corresponsabilidad dentro de la casa", abunda. La asunción de esta responsabilidad por parte de las mujeres hace en la mayoría de los casos "incompatible" con el trabajo y con la posibilidad de ascensos profesionales.

Ortega reconoce que las reformas y medidas del Gobierno, como las subidas del SMI, la apuesta por mejorar la temporalidad y otras han sido positivas, "pero queda mucho camino por andar".