Xi habla por teléfono con Putin y Trump

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante su conversación con el presidente de China, Xi Jinping.

El presidente chino, Xi Jinping, mantuvo ayer sendas conversaciones telefónicas con su homólogos de Rusia, Vladimir Putin, y de EEUU, Donald Trump, para abordar la cooperación estratégica entre sus países durante una vídeoconferencia poco antes de que expire el START III, el último tratado de desarme nuclear aún vigente entre Rusia y EEUU.

Putin destacó al comienzo de la conversación transmitida por la televisión que las relaciones entre Moscú y Pekín son un "factor estabilizador" en medio de las "turbulencias" que vive actualmente el mundo.

Xi y Trump hablaron este miércoles por la noche de China, según informó la Cancillería en un escueto mensaje, en el que no indicó por el momento los asuntos de los que hablaron los líderes de las mayores potencias mundiales.

La llamada se produce el mismo día en el que Xi mantuvo una videoconferencia con el presidente ruso, Vladímir Putin, de la que Pekín informó horas antes y durante la que abordaron la cooperación estratégica entre sus países poco antes de que expire el START III el 5 de febrero, el último tratado de desarme nuclear aún vigente entre Rusia y EE.UU.

Tanto Rusia como China han llamado al presidente de EE.UU. a prolongar durante un año el cumplimiento de los límites contemplados por el START III, en línea con la propuesta de Putin.

Según el Kremlin, ambos líderes abordaron, entre otros temas, la cooperación con Venezuela y Cuba y la situación en torno a Irán.

Por su parte, Trump y Xi hablaron en principio por última vez el 25 de noviembre, semanas después de verse en Busan (Corea del Sur), cuando acordaron una tregua de un año de su pulso comercial, por la que se rebajaron y suspendieron aranceles, se levantaron restricciones a tierras raras por parte de China y se abogó por cooperar en el tráfico de fentanilo, entre otras medidas.

Entonces Trump dijo que viajaría a China este próximo abril, si bien las fechas definitivas del viaje no han sido aún anunciadas.

Desde su encuentro, las tensiones entre las potencias han continuado, por asuntos como las actuaciones de Trump con respecto a Venezuela, Cuba, Irán o Groenlandia, países en los que Pekín tiene importantes intereses, así como por el Canal de Panamá o Taiwán.

Asimismo, la llamada tiene lugar en un contexto marcado por las negociaciones en torno a las cadenas de suministro y el comercio, después de que Washington convocara esta semana a socios internacionales a una reunión ministerial sobre minerales críticos con el objetivo de reducir su dependencia de China.