Irán y EEUU mantendrán negociaciones nucleares indirectas en Omán

El ministro de Exteriores de Irán, Abas Araghchi, en una reciente visita a Estambul.

Irán y Estados Unidos mantendrán negociaciones nucleares indirectas el viernes en Omán tras descartar una cumbre regional en Estambul y bajo las amenazas de una intervención militar de Washington, informaron este miércoles medios iraníes y regionales.

"Las conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos se celebrarán el viernes en Mascate", informó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

El medio indicó que en el encuentro participarán el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, pero negociarán a través de un intermediario, como ya ocurrió en las negociaciones que mantuvieron ambos el año pasado.

Las conversaciones se centrarán exclusivamente "en la cuestión nuclear y el levantamiento de las sanciones contra Irán", según Tasnim.

Medios estadounidenses como The New York Times han apuntado, sin embargo, que Washington busca el fin al enriquecimiento de uranio y la eliminación de sus reservas actuales; la limitación del alcance y del número de sus misiles balísticos y el fin del apoyo de Irán a grupos regionales como Hamás, Hezbolá y los hutíes del Yemen.

El medio regional Amwaj informó también de la posible reunión indirecta en Omán tras los rumores de que se celebraría una suerte de cumbre en Estambul con representantes de Turquía, Catar, Egipto, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Pakistán, a lo que Irán puede haberse negado.

Irán y Estados Unidos ya mantuvieron el año pasado varias rondas de negociación en Mascate, con Omán como intermediario, pero que llegaron a su fin tras el inicio de la guerra entre irano-israelí, en junio de 2025, y en la que Washington participó con el bombardeo de las instalaciones nucleares iraníes.

Tras ese conflicto, Teherán se ha negado a negociar pero ha accedido ahora a volver a la mesa de diálogo tras las reiteradas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir militarmente en el país si no se producían negociaciones.

Estados Unidos ha desplegado el portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores de misiles guiados, acompañados de miles de soldados adicionales, cerca de las aguas iraníes en el golfo Pérsico después de que Trump afirmase que iba a ayudar a los manifestantes en las protestas que sacudían el país.

Las autoridades iraníes acusan a Israel y Estados Unidos de provocar la violencia en unas protestas que según datos oficiales han causado 3.117 muertos, mientras ONGs opositoras como HRANA, con sede en EE.UU., sitúan en 6.842 fallecidos, estudia otros 11.000 posibles homicidios, y más de 40.000 arrestos