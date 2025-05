Una amplia representación reclama más personal y servicios para el Hospital La Janda

Unas doscientas personas, entre representantes sindicales y políticos, se concentraron en la puerta principal de acceso al Hospital La Janda, donde reclamaron más personal y servicios para este centro hospitalario.

Cada uno de ellos fue tomando la voz para exponer el motivo por el que estaban presentes en esta protesta dirigid a las autoridades sanitarias de la provincia y de la Junta de Andalucía.

Todos coincidieron en denunciar la infrautilización crónica de este equipamiento y en exigir la dotación completa de recursos humanos y materiales para garantizar una atención sanitaria pública y de calidad para más de 84.000 personas de la comarca de la Janda.

En este sentido recordaron que este hospital fue concebido para atender a la población de Vejer, Barbate, Conil y Benalup-Casas Viejas y sus pedanías. Sin embargo, pese a ser un centro de referencia para la zona, los sindicatos denunciaron que sus recursos siguen sin estar plenamente operativos.

Entre las principales deficiencias, destacaron la no apertura del servicio de hospitalización 24 horas, lo que obliga a derivar a los pacientes al Hospital Universitario de Puerto Real, situado a más de 50 kilómetros. Además, la Unidad de Hospital de Día Médico-Quirúrgico, equipada con 24 habitaciones, permanece casi sin uso.

A estas carencias suman recortes en personal en el servicio de Urgencias nocturno y la falta de especialistas en consultas externas, como Dermatología, lo que incrementa los tiempos de espera y deteriora la calidad asistencial.

Ante esta situación, los sindicatos exigen, la dotación completa de la plantilla necesaria y en especial de Urgencias. La apertura 24 horas del servicio de hospitalización. La ampliación de la cartera de especialidades. La optimización de quirófanos y unidades de fisioterapia. La seguridad de pacientes y profesionales mediante ratios de personal adecuados. La segregación del centro del Hospital Universitario de Puerto Real, para convertirlo en hospital comarcal de referencia.

Por el sindicato SATSE, tomó la palabra su portavoz, Antonio Manuel Sánchez, quien manifestó que “queremos que este Hospital funcione a pleno rendimiento, el cien por cien de los servicios, que no se desmantele ningún servicio como pretende la Consejería ahora mismo, y la Gerencia de Puerto Real. Está muy deficitario de enfermeros, y todos los servicios, fisioterapia, quirófanos, absolutamente todo son potencialmente mucho más funcionales”.

A ellos añadió que “queremos que se rentabilice, hecho para la que este Hospital fue, diseñado, presupuestado y que está dotado, que no vengan con engaños inventándose historias que ya existen o que se pueden sacar de la manga”.

El alcalde de Vejer, el socialista, Antonio González, destacó la importancia de la unidad en este tipo de movilizaciones, señalando que “para nosotros es fundamental la unidad. Es clave que todos los territorios nos unamos, porque esto no es solo cosa de unos cuantos alcaldes: esto es responsabilidad de todos, de la ciudadanía, de los profesionales y de las distintas fuerzas políticas. Por eso mismo he echado en falta algunas personas, que espero que no hayan podido asistir por motivos de agenda. Defender la sanidad no es patrimonio de nadie. Y para nosotros, el Hospital de La Janda es clave no solo para el presente, sino para el futuro y el bienestar de nuestros vecinos”.

Así, reiteró el firme compromiso con una sanidad pública, digna y de calidad para todos. Asimismo, agradeció el esfuerzo diario del personal sanitario que trabaja con profesionalidad, a pesar de las crecientes dificultades.

En esa misma línea se pronunciaron los regidores locales de Barbate y Conil, los andalucistas, Miguel Molina e Inmaculada Sánchez. El primero, agradeció a los sindicatos convocantes estas movilizaciones para defender una sanidad pública y de calidad. Inmaculada Sánchez, pidió que este hospital sea el punto de referencia para la comarca, lamentando que muchas personas decidan acudir antes al de Puerto Real, ante la falta de prestaciones sanitarias.

También acudió el coordinador provincial de Izquierda Unida (IU) en Cádiz, Jorge Rodríguez, quien denunció que, “al igual que está ocurriendo con el Hospital de San Carlos, la Junta de Andalucía ha decidido poner a bajo rendimiento el Hospital de Alta Resolución La Janda”, de Vejer. Ahí, denunció que “faltan profesionales, no se cubren las 24 horas la asistencia sanitaria; aquí en este hospital público que tiene que dar servicio a más de 80.000 habitantes en la comarca, no pueden hospitalizar y no puede pasar la noche ningún enfermo, son trasladados a Puerto Real”. .