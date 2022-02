Agaden solicita información sobre la usurpación de la Vereda de Zahora

La organización ecologista Agaden-Ecologistas en Acción ha puesto en conocimiento de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Cádiz y del Ayuntamiento de Vejer, los hechos notificados por la Plataforma Mangueta de tod@s, y informaban de la colocación de un doble mallado en paralelo a la Vereda de Zahora, con la consecuente pérdida de terreno de dicha cañada.

Según expone este colectivo conservacionista, los hechos se han producido en el lado colindando con los terrenos de Trafalgar Light House SL, en la zona de Vejer y concretamente lo que se ha realizado ha sido la instalación de más de 200 palos y mallado cinegético, lo que ha creado una zona a modo de pasillo entre el vallado actual de la finca que colinda con dicha vereda y la propia vía pecuaria.

Tal y como apuntan los ecologistas, además de existir dicha vereda en la misma zona se encuentra el arroyo de San Ambrosio, con lo que se cree que se ha invadido, no solo una zona de cañada pública, si no la zona de policía o protección del propio arroyo que no es más que la constituida por una franja lateral de cien metros de anchura a cada lado, contados a partir de la línea que delimita el cauce.

Para los ecologistas lo más grave es la cantidad de hechos que suceden en la zona de Mangueta y que no se esclarecen ya sea por lentitud o dejadez. Tal es el caso, que ante el revuelo creado por esta actuación con los vecinos de la zona, se han visto declaraciones en redes sociales como Facebook intentando dar respuestas sin sentido, como en el caso del delegado municipal de Urbanismo de Vejer, José Ortiz, el cual ha indicado textualmente a través de mensaje refiriéndose a la obra: “lo ha hecho el Ministerio del Gobierno Central en la zona de servidumbre que es de su competencia y ahí ellos no necesitan licencia”; cuando se asegura desde este colectivo que “en esta actuación Costas no tiene competencia, teniéndola solamente sobre el Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT), así como en algunas zonas colindantes y no sobre ésta área.

Agaden-Ecologistas en Acción ha solicitado a la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Vejer, que se proceda a la realización y esclarecimiento de los hechos indicados, así como que se proceda a la apertura del expediente sancionador. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en este caso proceda, y han solicitado que el infractor repare el daño causado, o sea retirado el mallado.

De la misma manera se solicita que se realice una inspección para determinar si la vegetación a lo largo de toda la obra se ha visto afectada, ya sea por desbroce, eliminación y corte, en cuyo caso los ecologistas solicitan igualmente la apertura del expediente sancionador y la restitución de los hechos.