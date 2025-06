Nuria Fergó aclara los motivos de la ruptura con su prometido Juan Pablo Lauro

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro pusieron el punto y final a su historia de amor a mediados del pasado mes de mayo. Así concluía una relación sentimental que había durado tres años y en la que había unos planes de boda que se fueron posponiendo. La cantante de Nerja ha hablado alto y claro de su ruptura con el empresario en el programa Madres: desde el corazón, de Mitele con la presentadora Cruz Sánchez de Lara.

La que fuera concursante de Operación Triunfo, además de su reciente ruptura, ha repasado otros asuntos de su vida personal en una serie enfocada en las dificultades y los desafíos que entraña la maternidad. Los últimos meses no han sido nada fáciles para la artista que se repone de la muerte de su padre a causa de un cáncer de su reciente ruptura sentimental.

“Las parejas pueden evolucionar o no, te puede gustar una cosa y luego no, los sentimientos cambian. No hubo un detonante claro, fue todo muy intenso, simplemente son experiencias. Cada vez soy más consciente de que me pusieron a mi expareja para crecer y evolucionar”, ha comenzado diciendo sobre el final de su relación con Juan Pablo Lauro.

Nuria y Juan Pablo se conocieron hace tres años. Ambos parecían haber encajado a la perfección y contaban con planes de futuro. “Le tengo que dar las gracias porque ha hecho que me conozca mucho más y que sepa lo que sí y lo que no quiero”, ha destacado. Además, la cantante ha dejado claro que no ha habido infidelidades y que la ruptura se debía a que no querían forzar más una situación que no funcionaba.

La cantante malagueña ha explicado el motivo de la no boda. “Yo tenía mucho trabajo y tenía que aprovecharlo. Casarse es una fiesta con amigos, porque yo ya me consideraba la mujer de mi pareja ya que convivíamos juntos, con sus hijos, con mi hija, era fiel… Para mí era mi marido aunque no hubiéramos firmado un papel. Lo más importante es que estaba compartiendo mi tiempo, que es oro, con él, y con lo cual no me hacía falta firmar un papel. Lo he vivido como yo he querido vivirlo”, ha manifestado.

La intérprete también ha desvelado la reacción de su hija Martina, de 13 años, a la ruptura de su madre con Juan Pablo Lauro. “Me dijo: ‘Mamá, yo quiero que tú estés bien’”, ha añadido. Fergó tuvo a su hija en 2011 como fruto de su anterior matrimonio. “Vino al mundo porque el universo quiso que yo fuera su madre y ella mi hija”, ha concluido.