Un estudio sitúa a los sevillanos a la cabeza de la ilusión en el regreso a casa por Navidad

Volver a casa por Navidad es uno de los grandes rituales del año y también uno de los que más carga emocional arrastra. Cada diciembre, cientos de andaluces emprenden el viaje de vuelta a casa para reunirse con sus familiares y amigos. Sin embargo, aunque muchos hablan de la ilusión del reencuentro, pocas veces se pone sobre la mesa la otra cara de estas fechas: estrés, nostalgia, cansancio o presiones familiares, que pueden convertir un momento esperado en un verdadero desafío emocional.

Para comprender mejor este fenómeno, OUIGO ha impulsado junto a IPSOS Digital su propio Estudio de Opinión en varios de sus destinos, entre ellos, Sevilla y Málaga. El objetivo: responder a una pregunta tan simple como reveladora: "¿Cómo nos afecta realmente volver a casa por Navidad?" Con ello, la compañía quiere poner de relieve una realidad poco visible durante estas fechas, pero muy presente: el llamado Síndrome de la Vuelta a Casa, una realidad que ya afecta a 7 de cada 10 españoles, quienes sienten la necesidad de prepararse mentalmente antes de regresar por Navidad.

Según el estudio, Sevilla es la ciudad con mayor intención de regreso a casa por Navidad (82%) y la que mantiene mayor fidelidad anual a este ritual (63%). La emoción dominante en los sevillanos es claramente la alegría (60%), acompañada también de nostalgia (48%), lo que refleja una vivencia navideña especialmente intensa y positiva.

Sin embargo, el regreso no está exento de desafíos: Sevilla es también la ciudad que peor lleva las comparaciones sociales (pareja, trabajo, hijos), convirtiéndolas en un detonante frecuente de incomodidad emocional durante estos días. Esta sensibilidad, unida a su mayor apertura emocional respecto a otras ciudades, explica que los sevillanos sean especialmente receptivos a iniciativas como Felices Vueltas.

El estudio revela un perfil muy particular en Málaga. Es la ciudad con el mayor porcentaje de personas que nunca regresan por Navidad (10%) y donde se declara más indiferencia ante estas fechas. Cuando viajan, los malagueños priorizan el descanso por encima de cualquier otra cosa, convirtiendo el trayecto en un momento para desconectar más que para anticipar emociones. También son los que menos preparación emocional dicen necesitar antes del viaje, aunque eso no significa que vivan estas semanas sin tensiones: para muchos, la Navidad se percibe más como una obligación que en otros destinos.

Málaga presenta, además, dos características clave que subrayan la relevancia de Felices Vueltas: es la ciudad más vulnerable al estrés y, junto a Valencia, la más receptiva al apoyo psicológico (34%). Un contraste que define muy bien el estado emocional de sus viajeros: menos inclinados a dramatizar las fiestas, pero más sensibles a la presión de estas fechas y muy abiertos a encontrar espacios seguros donde poder gestionarlo.

El estudio también revela diferencias por edad: los jóvenes de 18 a 24 años muestran menor intención de regresar a casa por Navidad prefiriendo otros planes con amigos. Sin embargo, son los que sienten mayor tristeza al finalizar las fiestas, con la nostalgia como emoción dominante. Este grupo destaca por necesitar preparación mental antes de los reencuentros y por sentirse afectado por las comparaciones sociales (pareja, trabajo, hijos). Entre los 25 y 30 años, la ilusión y la alegría predominan, aunque son los que más presionados se ven por la convivencia familiar y destaca una mayor apertura al apoyo psicológico (necesitan preparación mental antes de volver a casa). Los adultos de 31 a 35 años disfrutan la Navidad con equilibrio emocional y alta apertura al apoyo psicológico. A partir de los 36 años, crecen el cansancio y el estrés, llegando a su punto más alto entre los 41 y 50 años, el grupo más agobiado, pero menos dispuesto a pedir ayuda.

Partiendo de estas conclusiones y con el propósito de que el viaje de vuelta en Navidad sea más llevadero, OUIGO presenta Felices Vueltas, una iniciativa que busca ofrecer a sevillanos y malagueños que vuelvan a casa por Navidad algunos consejos prácticos de la mano de psicólogos para hacer su regreso más cómodo y agradable a bordo de sus trenes de alta velocidad.

Durante los días 17, 18, 22 y 23 de diciembre, los viajeros que se desplacen entre ciudades como Madrid, Sevilla y Málaga podrán disfrutar de una charla exclusiva con un equipo de psicólogos profesionales entre los que se encuentran Patri Psicóloga y Alicia González. Una propuesta que acompaña a sevillanos y malagueños en su regreso a casa, haciendo más llevadero el trayecto y preparando su mochila emocional para los reencuentros familiares.

Para poder formar parte de esta experiencia, los viajeros con billete para estas fechas recibirán un email para inscribirse y seleccionar un horario disponible en su trayecto. Toda la información disponible en www.ouigo.com/es/felices-vueltas.

Con la iniciativa Felices Vueltas, OUIGO invita a los viajeros que regresan a Sevilla y Málaga por Navidad a tomarse un momento de pausa y reflexión para afrontar las fiestas de manera más tranquila y serena. La propuesta pone de relieve una realidad poco comentada y subraya la importancia de cuidar el bienestar emocional, convirtiendo el trayecto en un espacio de alivio y sosiego en medio del ajetreo navideño.