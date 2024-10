Alejandra Rubio desmiente a su madre y declara su amor a Carlo Costanzia

Alejandra Rubio ha reaparecido públicamente para mostrar su faceta más solidaria y aportar su granito de arena en la lucha contra el cáncer, una enfermedad que ha vivido muy de cerca. La colaboradora de Vamos a ver ha presumido de su barriguita de embarazada de siete meses, ejerciendo de embajadora en la última campaña solidaria de los salones de belleza Jean Louis David.

La joven ha actualizado el estado de su gestación. “Me encuentro muy bien, todo dentro de lo normal. Por ahora no tengo antojos y además estoy comiendo muy bien”, ha declarado. Además, Alejandra ha reconocido que los preparativos para la llegada del bebé van “poco a poco por una cuestión de superstición”.

Alejandra ha dejado claro que su madre no ha confirmado el sexo del bebé tras las declaraciones en las que dijo que su principal deseo era “tener a su nieto”. “No ha confirmado nadie nada, y, además, yo estoy aquí para hablar de algo mucho más importante que es la lucha contra el cáncer, lo demás queda en segundo plano”, ha advertido a los medios de comunicación.

La influencer no ha querido dar muchos detalles de cómo vivió la enfermedad cuando la padeció su madre. “Yo no puedo dar un consejo porque no la he vivido en primera persona, lo he vivido con mi madre. Para mí la actitud es lo más importante en la vida, ante todo, y creo que cuando te dan una noticia así también depende mucho de cómo lo gestiones y cómo te lo tomes”, ha señalado.

Su relación sentimental con Carlo Costanzia marcha estupendamente, aunque algunos medios hayan insinuado rumores de crisis tras una discusión en plena calle. “Me cuida y me mima muchísimo, muchísimo. Estoy muy, muy, muy feliz. Gracias a Dios que le tengo y que siempre está conmigo y me apoya. Todas esas noticias se basan en inventarse cosas. En mi casa no hay ningún problema, gracias a Dios. Mucho menos con Carlo. Y eso es lo que te tengo que decir. Que, si quieren inventar que hay crisis, oye, que se lo inventen, de verdad. Yo sé lo que tengo en mi casa”, ha asegurado.

La joven ha reconocido que los medios de comunicación le dieron la vuelta a esas imágenes y que su relación con el actor es súper sana. “Si queréis inventar, inventar. No tengo ningún problema. Y aparte, una cosa, que en el caso de que discuta, no me vais a ver discutir, a ver si os pensáis que yo… Tengo una relación con Carlo súper sana. No es una relación ni de gritos, ni de cosas de esas. Es la primera vez en mi vida que tengo una relación bastante sana y bastante madura. Carlo es lo más importante que tengo en la vida ahora mismo y es el padre de la persona que llevo dentro”, ha zanjado.