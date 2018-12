Un Papá Noel en busca de la ilusión de todos

Alfonso ya ha estrenado el traje de Papá Noel. Fue ayer en una cita emotiva, en la que rio y lloró como la ocasión merecía porque el Santa Klaus de Acosafe (la Asociación de Comerciantes de San Fernando) acudió a la residencia de la Asociación Afa Vitae de Alzheimer para pasar una mañana entrañable. "Ha sido espectacular. Me he hartado de llorar, he bailado y he reído", cuenta tras la experiencia.

Alfonso García-Mayor de Londoño, del Bodegón Andalucía, no es ajeno a este tipo de iniciativa ni al disfraz rojo por estas fechas. Desde hace unos años no falta su visita a las instalaciones de Afanas para hacer disfrutar a los niños. "Voy por mi cuenta y les regalo gominolas y chocolate", comenta. Las navidades pasadas propuso al Ayuntamiento hacer la visita como Baltasar, el Rey Mago que encarnaba en la ciudad. Este año planteó la posibilidad a Acosafe de ir a Alzheimer y no puede tener mejores vivencias del rato allí pasó ayer.

Se nota que Alfonso vive intensamente estas fechas. No lo oculta: "La Navidad es importante por el tema familiar y las disfruto mucho". Este año lo hace con el encargo de Acosafe de representar a su Papá Noel en la cabalgata que este personaje navideño protagonizará esta tarde. El cortejo recorrerá, desde las 17.30 horas, las calles del centro comercial abierto. Partirá del centro comercial San Fernando Plaza, en la avenida León Herrero, para seguir a continuación hasta la calle Benjamín López y tomar esta para llegar a la calle Real. La comitiva navideña seguirá luego por General Serrano, Las Cortes, General García de la Herrán, Rosario, Colón y San Rafael, hasta llegar a la confluencia de Juan de Austria. En esta ocasión el Santa Klaus llevará una sorpresa sobre su carroza, "una máquina de nieve que funcionará durante todo el recorrido", desvela ilusionado este hostelero, que está haciendo campaña en sus redes sociales para que los ciudadanos salgan a la calle y lo pasen bien. "Quería alargar algo la cabalgata y habrá cositas", añade, en este caso sin descubrir los detalles. "Queremos las calles de nuestro centro comercial abierto llenas", deja claro.