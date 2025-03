Mazón se enfrenta esta tarde a la quinta manifestación para que dimita por su gestión de dana

La quinta manifestación en Valencia para reclamar la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana recorrerá este tarde el centro de la ciudad, en el día en que se cumplen cuatro meses de la catástrofe que dejó 224 fallecidos, 3 desaparecidos y centenares de miles de afectados.

Más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales de la Comunidad Valenciana han convocado de nuevo bajo el lema 'Mazón dimisión' la protesta, que en esta ocasión dará protagonismo a las asociaciones de víctimas de la dana que se han constituido y que encabezarán la marcha.

La presión de la calle se une a la que ejercen las fuerzas políticas. Este sábado, la ministra de Ciencia, Innovación y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha reiterado el llamamiento que hizo el viernes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para "mueva ficha ya" y fuerce la dimisión del barón popular o promoveran una moción de censura en Las Cortes valencianas. Morant ha instado al presidente del PP a que "ponga la televisión" y "escuche de nuevo lo que le quieren decir los valencianos" de la manifestación que, bajo el grito Mazón dimissió, volverá a pedir "justicia, reparación y dignidad" tras la dana del pasado 29 de octubre.

Para la ministra, esta manifestación "es un grito aclamador de la sociedad valenciana que pide que el señor Mazón salga de la Generalitat". "Por tanto, no es el PSPV quien se lo pide, lo hace la calle, la sociedad", ha subrayado.

"El señor Feijóo no quiere verse con el señor Mazón, huye de él, sabe que es tóxico. Pues si es tóxico para él, lo que no quiera para él, que no lo quiera para los valencianos", ha remarcado.

La secretaria general del PSPV-PSOE ha instado a Feijóo a "quitar la situación insoportable que viven los valencianos que es tener a Mazón, a un presidente indecente, en la Generalitat Valenciana". "Está en sus manos", ha reiterado.

"Nosotros hicimos un ofrecimiento sincero y honesto hace tres meses. Sincero, honesto, serio y político, y que podía haber hecho que hoy Mazón ya no estuviera de presidente. Nosotros ofrecimos nuestros votos al Partido Popular", ha señalado.

Mientras tanto, el PP mantiene su respaldo a Mazón. Este sábado, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha subrayado que él trasladó "la posición del partido respecto" al presidente valenciano cuando el miércoles expresó su apoyo mientras el resto de los dirigentes guardaban silencio.

En una entrevista en RNE recogida por EFE, Juan Bravo ha insistido en criticar el papel del Gobierno central en la catástrofe que costó la vida a 219 personas en la Comunitat Valenciana (además de 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía), y ha afirmado que "lo que no es sostenible es que todavía estén esperando las ayudas de determinados ayuntamientos" y que todavía no haya un plan para recuperar Valencia.

Bravo expresó en público un apoyo explícito a Mazón tras conocerse el miércoles de esta semana que ahora el president dice que llegó al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) a las 20:28 horas del día de la dana, el 29 de octubre, 17 minutos después de la alerta lanzada a la ciudadanía, cuando había dicho que llegó "a partir de las 19:00".

El resto de los dirigentes, incluido el presidente del PP, guardaron silencio en los pasillos del Congreso, mientras que fuentes de Génova apuntaron que "no había novedades" y que la posición era la expresada por Feijóo el lunes, cuando sostuvo en Telecinco que su partido tomará la decisión "más oportuna" sobre Mazón porque al PP le interesa "volver a gobernar en Valencia".