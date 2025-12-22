Miguel Ángel Gallardo dimite como secretario general del PSOE de Extremadura tras el mal resultado electoral

Miguel Ángel Gallardo, en el centro de la imagen, durante la reunión de urgencia de la Ejecutiva regional del PSOE de Extremadura.

Miguel Ángel Gallardo ha presentado este lunes por la tarde su dimisión como secretario general del PSOE de Extremadura después de rubricar el peor resultado del partido en una comunidad en la que los socialistas han gobernado durante 36 de los últimos 42 años, según fuentes de la formación.

La renuncia se ha producido en el transcurso de una reunión de urgencia de la Ejecutiva regional, convocada a partir de las cinco de la tarde para analizar el desastre electoral, y a la que también ha asistido el ex presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra. La cita fue impulsada tras una petición llegada desde Ferraz para que Gallardo dejara el cargo.

Su sustitución se articulará a través de una gestora pactada con la dirección federal, que pilotará la transición de una de las principales federaciones del partido hasta la elección de un nuevo liderazgo.

Ese relevo se decidirá previsiblemente mediante un proceso de primarias, salvo que emerja una candidatura con un liderazgo incontestable y sin competencia interna. El PSOE extremeño celebrará además un congreso extraordinario con el objetivo de construir un nuevo proyecto político en la oposición tras la victoria de María Guardiola (PP) y el avance de la ultraderecha.