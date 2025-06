Aldama irrumpe en la comparecencia de Leire Díez: "Es una sinvergüenza, está mintiendo"

El presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, ha irrumpido en la comparecencia de la exmilitante socialista Leire Díez, en la que ha asegurado que no trabaja en nombre del PSOE y que no es una "fontanera", y le ha acusado de mentir, además de amenazarla por realizar esas declaraciones a los medios de comunicación.

Leire Díez, Aldama y Dolset se enfrentan entre acusaciones y amenazas

La aún militante socialista Leire Díez, el comisionista Víctor de Aldama y el empresario Javier Pérez Dolset han protagonizado este miércoles un tenso enfrentamiento tras la comparecencia ante los medios de la primera, a quien Aldama ha intentado cortar el paso acusándola de mentir y a quien ha anunciado que va a denunciar.

Díez ha comparecido esta mañana ante los periodistas para dar explicaciones sobre los audios en los que se le escuchaba pedir información comprometedora sobre miembros de la UCO, ha negado haber actuado en nombre ni en representación de nadie y ha dicho que no es "ni fontanera ni cobarde". Cuando la socialista estaba terminando su comparecencia Aldama ha irrumpido en la sala habilitada en un hotel madrileño para la rueda de prensa y en cuanto ha terminado de hablar se ha acercado a la mesa donde aún estaba sentaba y se ha encarado con ella.

Díez se ha levantado y se ha dirigido a duras penas hacia la puerta pero Aldama la ha seguido y ha intentado cortarle el paso, entre gritos de "mentirosa" y "sinvergüenza". Entre ambos estaba situado el empresario Javier Pérez Dolset, quien también aparece en los citados audios, y ha intentado, entre empujones, que Aldama no pudiera abordar a Díez, todo ello entre una nube de cámaras de televisión, fotógrafos y periodistas.

Tras la atropellada salida de Leire Díez, Aldama se ha dirigido a los medios y ha tildado su comparecencia de "pantomima", al tiempo que ha anunciado que la denunciará. "Esta señora no sabe lo que ha hecho viniendo hoy aquí". En su comparecencia, sin preguntas, Diez ha asegurado este miércoles que no actuó "en nombre de nadie ni en representación de nadie" en la reunión en la que se le escuchaba pedir información comprometedora sobre miembros de la UCO que investigan casos cercanos al Gobierno y ha aseverado que no es "ni fontanera" del PSOE ni una "cobarde". La aún militante socialista ha insistido en que las conversaciones en las que trataba de recabar información comprometida sobre la UCO se enmarcan en una investigación periodística que llevaba a cabo desde mucho tiempo atrás.