"El dinero es enemigo del refinamiento"

UN 'VON' VIVANT. Hubertus von Hohenlohe (Ciudad de México, 1959) es un disfrutón, un bon vivant que exprime cada instante. Aristócrata, hijo de los príncipes Alfonso de Hohenlohe y de Ira de Furstenberg, ha publicado el videoclip Puente de Ronda. Habla varios idiomas, reside a caballo entre Viena, Bolonia y Marbella, ha competido en seis Juegos de invierno como esquiador por... México, hace fotos, presenta programas de la tele y tiene una gracia natural directamente proporcional a su incorrección política.

–Sus padres eran príncipes y se me ha pasado hacerle una reverencia al saludarlo. No tengo perdón.

–Loo tiene porque es la primera vez que me ve. La próxima ya lo hará...

–¿La canción Puente de Ronda es una declaración de amor a la ciudad?

–Y a Andalucía, a no pensar que en España es todo fiesta. Hay belleza pura en este sitio tan mágico.

–Con el vídeo pueden promocionar Ronda en Fitur.

–Me cobraron en todos los sitios. Pagué 128 euros por media hora en la cárcel. Les dije que iba a promocionar la ciudad y no me creían.

–"La clave está en vivirlo todo" es una cita de Rilke que declama Fran Rivera en el videoclip. ¿A usted le queda algo por experimentar?

–Poco, pero aún tengo curiosidad. He hecho mucho.

–Un aristócrata, un cantaor sobrino del Cigala, un guitarrista de Las Tres Mil, una percusionista cubana, un torero... Ecléctico videoclip.

–Es un cóctel auténtico. Mi vida es un gran collage.

–Decía el poeta Fernando Villalón que el mundo se divide en dos grandes partes: Sevilla y Cádiz.

–Añado Ronda porque es serrana. Los médicos recomiendan 800 metros como altura perfecta para vivir.

–Otro tema suyo es Noche Peligrosa. ¿Cuál es el sitio más zumbado donde ha estado de fiesta?

–Studio 54. Era la época del desmadre total, los propietarios pasaban de mirar las cuentas y se lo gastaban todo en luces, atracciones... Así acabaron. Luego llegó el sida y se acabó la fiesta.

–¿Alguna anécdota?

–Conocí a Andy Warhol, me invitó a su factory, me sacó mil fotos y ocho páginas: "El príncipe fresco está en la ciudad". Yo tenía 23-24 años y me dijo que si quería ser artista, aunque fuera príncipe e hijo de gente rica, lo hiciera. Me ayudó mucho para conseguir mis sueños.

–¿La persona más divertida que ha conocido?

–Carmen D'Alessio, relaciones públicas de Studio 54, una peruana que metía más marcha que nadie cada noche. Una leyenda. Aún con 80 años enseña las tetas: "Mira lo bien que estoy". Y yo: "Carmen, se te están cayendo".

–¿Qué queda de la jet set?

–Queda, pero se esconde. Desde que se viaja en Ryanair se ha democratizado y vulgarizado. El dinero es el enemigo del refinamiento, de lo que hizo mi padre en Marbella y desgraciadamente queda poco. La época de Gunter Sachs, de Alfonso de Hohenlohe, de Gina Lollobrigida, de la dolce vita... Eso sí era la jet set.

–¿Cuántos pasaportes posee? ¿Es el genuino ciudadano del mundo?

–México y Liechtenstein. Soy ciudadano del mundo. Warhol me decía que yo era euro trash (basura europea), expresión de los ingleses porque odian a los europeos. Mi madre era de Austria e Italia, mi padre de España y Alemania, tengo esta mezcla. Cualquier cosa de Warhol te lo tomabas bien.

–Dicen que es un "vividor", no se me ocurre mejor dedicación que vivir...

–Sí, vivirlo todo y probarlo y arriesgarte y tirarte. Como esquiador nadie te puede salvar a 130 kilómetros si te la pegas. He probado todo.

–Aristócrata, presentador, deportista olímpico, expone en museos… ¿Sabe qué es una cuota de autónomo?

–Claro. Respeto mucho a la gente que tiene que pagar a final de mes todas sus cosas e intento ayudar. Estoy siempre subiendo los sueldos de mis trabajadores.

–Alfonso de Hohenlohe, su padre, creó la Marbella glamurosa y Jesús Gil la destrozó. ¿Verdadero o falso?

–Verdadero. Mi padre descubrió Marbella para que Gil la destrozara. Sólo hay que ver una foto de Gil y una de mi padre, lo dice todo. Los hijos son educados. He conocido al del Atlético y es excelente pero el padre...

–Marbella pasó de Isabel Preysler a Isabel Pantoja. ¡Vaya degeneración!

–Lo de mi padre y Gil es todavía peor. Los que están ganando más dinero son los de ahora. Creía que la fiesta se había acabado hace mucho, pero no. Todo el mundo está descubriendo la Marbella más nueva rica, con la gente enseñando sus coches, sus joyas, sus pelucas, sus amantes, sus drag queens...

–¿Podré entrar este verano en el Marbella Club si voy de su parte?

–Sí, sí, seguro que lo dejan entrar, aunque lo pondrán en un sitio malo...

–¿Qué es el lujo?

–Refinamiento, cosas que no te hacen falta pero son esenciales para darte una calidad de vida superior.

–Esquiador olímpico sin acercarse al palmarés de su primo político Alberto Tomba, pero pueden competir en éxito con las mujeres...

–Yen popularidad y simpatía. Ahora esquío mejor yo, él no practica. Le gustan demasiado las mujeres, nunca se ha quedado con una, en cada ciudad tiene una.

–Esquiador de México tiene un buen guión.

–Sí, mi próxima canción será mi carrera de esquí: nadie me hizo ni caso cuando empecé... hasta que no me puse el traje de mariachi en los Juegos de Sochi. Llevaba 40 años compitiendo y nadie se había enterado. Fui a siete Juegos pero participé en seis: en Turín nos retiraron por un positivo.

–Los Juegos de verano tienen fama de batir el récord de condones, ¿los de invierno los superan por eso de arrimarse por el frío?

–Lo de Alberto Tomba con Katarina Witt en Calgary fue auténtico. Me llamó el otro día –lo imita–: "He visto a Katarina en los Laureus, me llamó y no se lo cogí, ¿tú tienes el número?". Le dije que no. En Calgary tuve en affaire con una patinadora rusa que ganó el oro en danza. Pasan cosas, pero somos 3.000 y en los de verano 15.000; ellos se pueden mezclar mejor.

–Por su parentesco con los Agnelli le pegaba más ser piloto de Fórmula 1.

–No me atreví, y eso que vivía en Austria en la época de Niki Lauda, Gerhard Berger y Jochen Rindt.

–Lo llaman Alteza Serenísima cuando cena con Carlos III de Inglaterra. ¿Qué tal le sienta a Camilla?

–No lo sé, en la época de Camilla no he estado, he cenado cuando él era príncipe.

–Sean Connery y su padre se hacían trampas al golf. Qué raro que no invitaran a Donald Trump...

–Es supertramposo. Un chico que está en Sotogrande ha jugado con Trump, me dijo que sus bolas tienen el mismo número y se le caen siempre de los pantalones...