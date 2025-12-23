La XI edición de la ‘Navidad Azul’ llega al hospital de El Puerto

Un año más la Policía Nacional en colaboración con la asociación Santo Ángel ha puesto en marcha la Navidad Azul una iniciativa, que bajo el lema Ningún niño sin juguete, este año cumple su XI edición.

Como ya es tradición la jornada comenzó por la mañana con la visita de los Reyes Magos a los niños en el hospital de El Puerto de Santa María donde, acompañados por el Comisario Jefe, el Jefe de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana y varios agentes de la Policía Nacional, pasaron a saludar por las habitaciones. Además este año los pequeños recibieron además una sorpresa “muy especial”: un coche eléctrico de juguete de la Policía Nacional, con luces intermitentes y sirena, que simulaba un auténtico vehículo policial con el que los niños pudieron jugar.

Por la tarde, la ilusión se trasladó a la Comisaría de Policía Nacional de El Puerto donde Sus Majestades, que llegaron en un furgón policial, fueron también recibidos. Junto a ellos estuvieron diversas Unidades Especiales de la Policía Nacional, que acercaron su labor a los más pequeños de una forma amena y didáctica: la Unidad de Caballería de Sevilla, la de Guías Caninos, la Unidad de Medios Aéreos–Drones, la Unidad de Prevención y Reacción, el Grupo Operativo de Respuesta, Radiopatrullas y la Unidad de Participación Ciudadana.