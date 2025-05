VOX El Puerto alerta de que continúa la presencia de prostitución en los alrededores del IES Muñoz Seca

El Puerto/El grupo municipal VOX El Puerto denuncia que sigue sin resolverse la presencia de prostitución en las inmediaciones del instituto Pedro Muñoz Seca, una situación alarmante que ocurre a plena luz del día y durante el horario lectivo. Profesores del propio centro han trasladado nuevamente a VOX su preocupación por esta realidad, que afecta al entorno educativo y al bienestar de los menores.

VOX recuerda que ya en el Pleno del mes de marzo se presentó una moción para abordar este problema, moción que fue aprobada por el conjunto de la Corporación. En ella se instaba al equipo de gobierno a reforzar la vigilancia en la zona, especialmente en las horas de entrada y salida del alumnado, y a activar mecanismos desde Servicios Sociales para ofrecer alternativas a las mujeres que ejercen la prostitución en la vía pública.

Sin embargo, transcurridos ya dos meses desde su aprobación, el gobierno municipal no ha ejecutado ninguna de las medidas acordadas. “Esta dejadez es inaceptable. Se aprobó una moción con soluciones concretas, pero ha caído en saco roto. El problema no es la Policía Local, que hace lo que puede con los medios que tiene. El problema es un equipo de gobierno que ignora lo que aprueba el Pleno y deja sin respuesta una situación muy grave que afecta directamente a los menores”, afirma Fito Carreto, portavoz del grupo municipal VOX El Puerto.

Carreto insiste en que no se puede permitir que escenas de prostitución sigan produciéndose junto a un centro educativo. “Lo dijimos en marzo y lo repetimos hoy: esto no es un asunto que se pueda tapar o mirar hacia otro lado. Es urgente que se actúe. Hay que garantizar la seguridad y dignidad del entorno escolar y, al mismo tiempo, ofrecer alternativas sociales a estas mujeres para que no se vean abocadas a ejercer la prostitución frente a un colegio”.

Desde VOX se exige al alcalde que cumpla lo aprobado por el Pleno, que asuma su responsabilidad y que actúe de inmediato. “La pasividad de este equipo de gobierno no solo es una falta de respeto a los vecinos, es también una renuncia a proteger a nuestros menores, y eso no lo vamos a permitir”, concluye Carreto.