Vox El Puerto acusa a Germán Beardo de poner en riesgo la estabilidad financiera al rechazar sus alegaciones a los presupuestos

El equipo de gobierno de Germán Beardo ha rechazado las alegaciones presentadas por Vox a la totalidad de los Presupuestos municipales para 2026, pese a que advertían de que “nacen viciados de origen, incumplen la normativa de estabilidad presupuestaria y no reflejan el coste real de servicios y obligaciones que ya están generando un grave perjuicio económico al Ayuntamiento”.

Así lo ha explicado el portavoz del grupo, Jose Antonio Gomila, quien ha señalado que las alegaciones “no son una valoración política, sino una impugnación basada en los propios informes de Intervención y Tesorería del Ayuntamiento”.

Según Vox, el informe del interventor municipal advierte expresamente del riesgo cierto de incumplir de nuevo la Regla de Gasto, lo que podría obligar a la aprobación de otro Plan Económico-Financiero. “Estamos ante unos presupuestos que asumen como normal gastar por encima de lo permitido, ignorando advertencias técnicas muy claras”, ha afirmado Gomila.

Entre las principales irregularidades, Vox destaca la falta de aprobación del límite de gasto no financiero, un requisito legal obligatorio que el Ayuntamiento sigue incumpliendo año tras año. “Sin ese límite, el presupuesto carece de techo real de gasto y se convierte en un brindis al sol”, ha añadido el portavoz.

La formación también denuncia la infradotación del transporte urbano, con una partida de 2,9 millones de euros que no contempla ni el coste del nuevo contrato ni la gratuidad del servicio anunciada por el gobierno local. “Se promete transporte gratis, pero no se presupuesta su coste real. Eso es vender humo y dejar la factura para después”, ha señalado Gomila.

Especialmente grave considera Vox la situación de la empresa municipal El Puerto Global, a la que se destinan 394.121 euros en transferencias de capital sin concretar su finalidad. “El propio Interventor dice literalmente que no se sabe a qué se destina ese dinero y que hay que concretarlo. No se puede aprobar un presupuesto con cheques en blanco”, ha denunciado. La formación también subraya que el objeto social de la empresa municipal no se corresponde con la prestación de servicios públicos básicos, sino con actividades que pueden ser desarrolladas por empresas privadas en un régimen de libre competencia. Además, Vox alerta del incumplimiento del artículo 85 de la Ley de Bases del Régimen Local en la financiación de Puerto Global, al utilizar transferencias periódicas sin haber seguido el procedimiento legal ni contar con la memoria económica exigida. Vox también denuncia que el presupuesto es el reflejo de una forma de gobernar basada en la improvisación y el maquillaje contable, bajo la responsabilidad directa del alcalde y el equipo del Partido Popular.

“Estamos ante unas cuentas que esconden costes reales, inflan anuncios y repiten los mismos errores que ya han llevado al Ayuntamiento a incumplir la ley”, ha afirmado Gomila. “El señor Beardo vuelve a presentar un presupuesto ficticio, ignorando a los técnicos municipales y trasladando los problemas al futuro, como si no fuera con él”. Asimismo, el grupo municipal pone el foco en la contradicción de Germán Beardo respecto al superávit municipal. “En octubre se anunció a bombo y platillo un superávit de seis millones de euros, pero el propio Presupuesto de 2026 reconoce un superávit de apenas 420.829,30 euros”, señala Gomila. “No es una diferencia menor: es un desfase de más de cinco millones de euros que nadie ha explicado”. “Estos presupuestos no son responsables ni transparentes, y comprometen el futuro económico de El Puerto”, ha concluido el portavoz de Vox, quien ha lamentado el rechazo de las alegaciones donde se pedían la elaboración de unas nuevas cuentas “realistas, legales y pensadas en los vecinos, no en maquillar una mala gestión”.