Aprobado definitivamente el presupuesto municipal 2026 en El Puerto tras rechazarse todas las alegaciones

Este martes se ha celebrado en el Ayuntamiento de El Puerto un pleno extraordinario para aprobar definitivamente los presupuestos municipales para 2026. El pleno, que ha durado poco más de cinco minutos, se ha desarrollado sin debate, con un primer punto en el que se han rechazado las alegaciones presentadas por Vox El Puerto, por haberse presentado fuera de plazo, y no se ha atendido ninguna de las alegaciones presentadas por Unión Portuense e Izquierda Unida. El PSOE no había presentado ninguna alegación.

Las cuantas para este año se han aprobado con los únicos votos del PP y el voto negativo de los grupos de la oposición.

Aunque no ha habido debate, tras el pleno el portavoz de Izquierda Unida, José Luis Bueno, ha dicho en declaraciones a Diario de Cádiz que "hemos asistido a un pleno de trámite, donde una vez más el gobierno de Beardo usado su rodillo de la mayoría absoluta y ha desestimado todas las alegaciones, incluidas las más de 50 propuestas de Izquierda Unida. Para nosotros el presupuesto municipal es muy mejorable y no va a resolver los problemas que sufren los portuenses, porque del autobombo no se come".

Desde IU recuerdan que presentaron propuestas "para poner en el centro de la política municipal los barrios, los servicios públicos y las cuestiones que de verdad preocupa a la gente: empleo, vivienda, limpieza, etc. Tenemos un proyecto de ciudad diferente al de Beardo y vamos a seguir insistiendo en que esas demandas sean atendidas", concluyó.